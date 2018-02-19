Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana operasyona yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan ve provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 786 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana operasyona yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan ve provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 786 şüpheli gözaltına alındı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 103 operasyon düzenlendi.



Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren harekata yönelik 85 eylem ve etkinlik gerçekleştirildiği, sosyal medya üzerinden propaganda içerikli 587 paylaşımda bulunulduğu ve 116 provokatörün tespit edildiği belirtildi. Eylem, etkinlik ve propaganda faaliyetleriyle ilgili 786 şüpheli gözaltına alındı.