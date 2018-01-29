Afrin'de Amerika'nın terör koridoru planına karşı Türk ordusunun harekatı başarılı ile sürerken, Zeytin Dalı Harekatı'nın komutanı Korgeneral Temel Burseya Dağı'na gitti. Son durumu yerinde inceleyen Korgeneral Temel, askerlerle fotoğraf çektirdi.

Türk Ordusu, PKK/PYD'nin elindeki kritik üslerden birini kontrol altına aldı. Dağın zirvesinde Türk bayrağı dalgalandırdı.



Birliklerin bu başarısından sonra İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Burseya Dağı'na gitti.



Zeytin Dalı Harekatını yöneten Korgeneral Temel, bölgedeki durumu yerinde inceledi. Beraberindeki komutanlarla Burseya Dağı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ile tahkimatı değerlendirdi.







Birliklerden bilgi aldı, PKK/PYD'nin Amerikan yapımı beton tünellerini ve mevzilerini gezdi. Yerinde gözlem yaptı. Bölgedeki komutanlardan bilgi aldı.



Başarılarından dolayı askerleri tek tek tebrik eden Korgeneral Temel, Burseya Dağı'ndaki birliklerle fotoğraf çektirdi.







Burseya Dağı, dün TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PYD/PKK'dan alınmıştı.



Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik 20 Ocak'ta başlayan harekat 10. gününde devam ediyor.

