Zeytin Dalı Harekatı sırasında Mehmetçiğe çay dağıtıyordu... Çaycı dede hayatını kaybetti

Hatay’ın Hassa ilçesi Güdükali mezrasında yaşayan ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında Mehmetçiğe elleriyle çay demleyen Hacı Muhammet Bulut, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. O dönem 'çaycı dede' olarak hafızalara kazınmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında devletine ve milletine olan sarsılmaz bağlılığıyla örnek olan Haydarlar Mahallesi'nin Güdükali mezrasında yaşayan 90 yaşındaki Hacı Muhammet Bulut, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Hassa Kaymakamı Osman Acar, Çaycı dede olarak tanınan Hacı Muhammet Bulut'un ölüm haberini şöyle duyurdu:

“Vatan sevgisiyle yoğrulmuş bir ömür, samimiyetiyle gönüllerimizde taht kurmuş bir çınarı kaybettik. Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Afrin’e geçmek üzere ilçemize gelen kahraman Mehmetçiklerimize kendi elleriyle çay demleyerek dualar eden, devletimize ve milletimize olan sarsılmaz bağlılığıyla hepimize örnek olan kıymetli büyüğümüz Hacı Muhammet Bulut amcamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli Muhammet amcamız; tevazusuyla, hatıralarıyla, iman dolu duruşuyla ve yüreğinden süzülen duasıyla bizlere hakiki bir Anadolu irfanı miras bıraktı. Kendisiyle tanışma fırsatı bulmak, gönül sofrasında misafiri olmak ve ondan dua almak benim için büyük bir şerefti. Vefatından dolayı derin bir hüzün içindeyim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Hassa halkımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun”