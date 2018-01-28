Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Hava ve arazi koşullarının olumsuzluğuna rağmen kahraman mehmetçiklerimiz, adım adım ilerlemekte,planlanan hedefleri bir bir ele geçirmekte,bölgeyi terör örgütleri ve teröristlerden temizlemeye devam etmektedir. Bugün kahraman mehmetçiklerimiz, Burseya Dağı’nı teröristlerden temizledi ve ele geçirdi.Burseya Dağında ay yıldızlı al bayrağımız özgürce dalgalanıyor.Bu başarıyı/zaferi bizlere yaşatan Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar başta olmak üzere kahraman mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Bozdağ, "Hava ve arazi koşullarının olumsuzluğuna rağmen kahraman mehmetçiklerimiz, adım adım ilerlemekte,planlanan hedefleri bir bir ele geçirmekte,bölgeyi terör örgütleri ve teröristlerden temizlemeye devam etmektedir. Bugün kahraman mehmetçiklerimiz, Burseya Dağı’nı teröristlerden temizledi ve ele geçirdi.Burseya Dağında ay yıldızlı al bayrağımız özgürce dalgalanıyor.Bu başarıyı/zaferi bizlere yaşatan Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar başta olmak üzere kahraman mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz" dedi.



Bozdağ sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarıyla devam etmektedir.



Hava ve arazi koşullarının olumsuzluğuna rağmen kahraman mehmetçiklerimiz, adım adım ilerlemekte,planlanan hedefleri bir bir ele geçirmekte,bölgeyi terör örgütleri ve teröristlerden temizlemeye devam etmektedir.



Bugün kahraman mehmetçiklerimiz, Burseya Dağı’nı teröristlerden temizledi ve ele geçirdi.Burseya Dağında ay yıldızlı al bayrağımız özgürce dalgalanıyor.Bu başarıyı/zaferi bizlere yaşatan Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar başta olmak üzere kahraman mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz.



Yüce Allah’ın muhafazası ve yardımı;aziz milletimizin duası/desteği;devletimizin gücü ile sahip oldukları imanları;vatan,bayrak,millet ve devlet sevgileri ve cesaretleriyle kahraman mehmetçiklerimiz zafere ulaşacak;ülkemize kurulmuş tuzakları ve oyunları bir bir bozacaktır.



Zeytin Dalı Harekatı sırasında, yapılacak provokasyonlar, tahrikler,algı operasyonları,yalanlar ve iftiralara karşı uyanık ve dikkatli olmalıyız. Resmî açıklamalar ve resmî makamlarca teyit edilmiş haberler dışındaki açıklamalara ve haberlere itibar etmemeliyiz.



Terör örgütleri, teröristler ve destekçilerinin psikolojik harekat gereği sosyal medya ve diğer medya üzerinden yaptıkları/yaptırdıkları;yaydıkları/yaydırdıkları haber,yorum ve görüntülere inanmayalım, bunların yayılmasına bilerek veya bilmeyerek aracı olmayalım."