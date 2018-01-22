Fransa'nın başkenti Paris'te yarın bir toplantı olacak.
Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da katılacak.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın da toplantıda olacağı belirtildi.
Toplantıya 29 ülkenin katılacağı aktarıldı.
Bu toplantıda gözler Türkiye, Fransa ve ABD'nin dışişleri bakanlarında olacak.
Ayrıca, toplantı kapsamında ikili görüşmelerin olabileceği kaydedildi.
Zeytin Dalı Harekatı sürerken Türkiye ile ABD'nin ilk yüz yüze teması gerçekleşmiş olacak.
ulusal.com.tr
Zeytin Dalı Harekatı sürerken Fransa'nın başkenti Paris'te yarın bir toplantı olacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da katılacak. Türkiye ile ABD'nin olacağı toplantıda ikili görüşmelerin yapılabileceği bildirildi
Fransa'nın başkenti Paris'te yarın bir toplantı olacak.
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