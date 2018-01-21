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Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün: Türk Savaş uçakları hedefleri vurdu

TSK'nın Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah saatlerinde Türk jetleri, terör hedeflerini vurdu

Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün: Türk Savaş uçakları hedefleri vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları hedefleri vurdu.



TSK, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekat bugün de devam ediyor.



Hatay semalarında sesleri duyulan Türk savaş uçakları sabah saatlerinde Afrin'deki terör hedeflerini vurdu. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar sınır mahallelerinden de görülürken, şiddetli patlama sesleri de duyuldu.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #afrin #tsk #pyd #pkk #terörle mücadele #zeytin dalı harekatı #suriye #Afrinde son durum
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