Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili "Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve Kara Ateş Destek unsurlarının desteği ile sürdürülmekte olan kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." açıklaması yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19-26 Ocak 2018 haftasına ait basın bilgi notu paylaştı.



TSK tarafından Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, harekat kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildiği açıklandı.



TSK'nın açıklaması şu şekilde:



1. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.



2. Geçtiğimiz süreç içerisinde (19-26 Ocak 2018), PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Bitlis ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.



a. İcra edilen operasyonlarda;



(1) 9 terörist etkisiz hale getirilmiş,



(2) 11 adet piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet makinalı tabanca, 1 adet tabanca olmak üzere toplam 14 adet hafif silah, 10 kg amonyum nitrat, 19 kg C-4 patlayıcı madde, 4 adet elektrikli fünye, 2 adet el bombası, 6 adet RPG-7 mühimmatı, 8 adet RPG-7 sevk fişeği, 3.017 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet şarjör, 8 adet telsiz, 13 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş,



(3) 7 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş,



(4) Teröristler tarafından kullanılan 16 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir.



(5) 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.



b. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4.401 kişi yakalanmıştır.



c. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 25.7 kg uyuşturucu madde, 50 adet kaçak silah, 33.326 paket kaçak sigara ve 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir.



ç. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.



3. Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;



a. Fırat Kalkanı Harekâtı:

Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.



b. İdlib Bölgesi:

İdlib Bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.



c. Zeytin Dalı Harekâtı:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.



Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.



Harekâtın başından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 340 hedef imha edilmiştir.



Harekât, icra edilen Hava harekâtı ile koordineli olarak Kara Ateş Destek vasıtaları ile de desteklenmektedir.



Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve Kara Ateş Destek unsurlarının desteği ile sürdürülmekte olan kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.



Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.



Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 30 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, 24 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.



4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.



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