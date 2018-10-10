Zeytin Dalı harekatında görevli Jandarma Üsteğmen Esabil Y.'nin, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in koruması Burak Akın gibi teslim olduğu ortaya çıktı. Üstlerine "FETÖ’cüyüm" diyerek teslim olan üsteğmenin, astsubaylıktan subaylığa geçiş sınav sorularını örgütün verdiğini itiraf ettiği, mahrem imamları teşhis ettiği belirtildi.

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde üsteğmen rütbesinde görevli Esabil Y., TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında görevlendirildi. Bu sırada Y., komutanlarına FETÖ bağlantısını anlatmak istediğini belirterek teslim oldu.



Esabil Y. daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı çıkarılarak sorguya alındı. FETÖ ile irtibatının Marmara Üniversitesi'nde okuduğu sırada başladığını anlatan Esabil Y., 3 ayrı örgüt evinden sorumlu talebe mesullüğü yaptığını söyledi. Örgüt içerisinde 'Emrah' kod adını kullandığını da aktaran Y., örgütün telkinleri sonucu askerlik mesleğine yöneldiğini belirtti.Habere göre, mesleğe başladıktan sonra astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavlarına girdiğini kaydeden Esabil Y., örgüt tarafından sınav sorularının kendisine verildiğini itiraf etti.



2011 ile 2013 arasındaki astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavlarına girdiğini ifade eden Y., "2011 yılında soruyu veren kişiyi hatırlamıyorum. 2012 yılının ocak ayında yapılan sınavdan bir gün önce Ankara Elvankent'teki evime Şahin Ağzıtemiz geldi. A-4 kağıda basılı bilgisayar çıktısı halinde 80 soru ve cevabı bana verdi. Bu soruları yaklaşık 1 saat inceledim. Sınavda çıkan 100 sorudan 80'i bana bir gün önce gösterilen soruların aynısıydı. Yazılı aşamasından geçmiştim ama mülakat aşamasında elendim" dedi.



İMAMLARI TEŞHİS ETTİ



Y., Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli olduğu 2013 yılında kendisiyle Özkan Çetin isimli mahrem imamın ilgilendiğini söyledi. Esabil Y., yine 2013 yılında girdiği astsubaylıktan subaylığa geçiş sınav sorularının Özkan Çetin tarafından kendisine verildiğini belirtirken, bu sınavın ardından yapılan mülakatı geçerek subay olduğu ifade etti.Esabil Y., daha sonra mahrem imamlar Şahin Ağzıtemiz ile Özkan Çetin'i fotoğraflarından teşhis etti. Her iki imam da yakalanarak tutuklandı. Özkan Çetin, savunmasında, sınav sorularını verdiği Esabil Y.'yi tanımadığını iddia etti. Diğer mahrem imam Şahin Ağzıtemiz de FETÖ bağlantısını inkar etti. Ancak Ağzıtemiz'in örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı da belirlendi.