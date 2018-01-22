banner961
Harekat sürerken Türkiye ile ABD yarın o toplantıda olacak
Harekat sürerken Türkiye ile ABD yarın o toplantıda olacak
Hükümetten harekat açıklaması
Hükümetten harekat açıklaması
Dolarda son durum! Az önce...
Dolarda son durum! Az önce...
ABD savaş gemisi mahsur kaldı
ABD savaş gemisi mahsur kaldı

Zeytin Dalı Harekatında ÖSO ile YPG arasındaki çatışmadan sıcak görüntüler

Başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez'de ÖSO ile terör örgütü YPG arasında çatışma yaşandığı aktarıldı. Çatışmadan sıcak görüntüler geldi. Görüntülerde Afrin sınırındaki terör örgütü PKK-PYD-YPG mevzilerinin ÖSO tarafından ateş altına alınması görülüyor

Azez'de ÖSO İle terör örgütü YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi. 

ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal'dan alınan bilgilere göre, ÖSO'ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti.

ÇATIŞMADAN SICAK GÖRÜNTÜLER

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında ÖSO mensuplarının, Azez-Afrin sınırı çevresinde bulunan terör örgütü YPG mevzilerini ateş altına aldığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın servis ettiği görüntülerde, terör örgütü PKK-PYD-YPG mevzilerinden Azez çevresindeki ÖSO mevzilerine yapılan saldırı sonrasında ÖSO güçlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #zeytin dalı #suriye #azez #afrin #öso #YPG #çatışma görüntüleri
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.