Başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez'de ÖSO ile terör örgütü YPG arasında çatışma yaşandığı aktarıldı. Çatışmadan sıcak görüntüler geldi. Görüntülerde Afrin sınırındaki terör örgütü PKK-PYD-YPG mevzilerinin ÖSO tarafından ateş altına alınması görülüyor

Azez'de ÖSO İle terör örgütü YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi.



ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal'dan alınan bilgilere göre, ÖSO'ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti.



ÇATIŞMADAN SICAK GÖRÜNTÜLER



'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında ÖSO mensuplarının, Azez-Afrin sınırı çevresinde bulunan terör örgütü YPG mevzilerini ateş altına aldığı bildirildi.



Doğan Haber Ajansı'nın servis ettiği görüntülerde, terör örgütü PKK-PYD-YPG mevzilerinden Azez çevresindeki ÖSO mevzilerine yapılan saldırı sonrasında ÖSO güçlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi yer aldı.



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