Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı 32. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715'e yükseldi. Türk ordusu son olarak Zeytune, Sorani ve Heyyani köylerini terörden arındırdı.

PKK/PYD ve IŞİD hedefleri tank ve top atışlarıyla vuruluyor. Afrin'deki teröristler ağır kayıp yaşıyor. Türk ordusu işgal altındaki köyleri teker teker kurtarılıyor.



Zeytin Dalı Harekâtı 32'nci gününde. Türk ordusunun kararlı ilerleyişi sürüyor. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715 oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri bugün 3 köyü daha terörden arındırdı. Önce Afrin'in kuzeydoğusundaki Zeytune temizlendi. Ardından ise Sorani ve Heyyani köyleri Amerika'nın kara gücü PKK/PYD'nin elinden kurtarıldı.



Böylece teröristlerin işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde tam 79 noktada kontrol sağlandı.



Cinderes kırsalında yoğun çatışmalar devam ediyor. Asker bölgede sivillerin zarar görmemesi için adım adım ilerliyor.



HEDEFLER VURULUYOR



TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.



TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat devam ediyor.



Bu kapsamda Afrin kırsalında belirlenen terör örgütü YPG/PKK-IŞİD'e ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, fırtına obüsleri ve tanklarla vuruldu.



Kent merkezinden de görülebilen atışların ardından terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu belirtildi.



Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuldu.