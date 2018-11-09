Hatay'da Afrin'e açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı hizmete girdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan gümrük kapısının 8 Kasım itibariyle faaliyete başladığını duyurdu.

Suriye'ye kapı komşusu Hatay'da yeni bir gümrük kapısı faaliyete geçti.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytin Dalı Harekâtının adını taşıyan sınır kapısının açıldığını duyurdu.



Cilvegözü'nün ardından Hatay'dan Suriye'ye açılan ikinci kapı olan Zeytin Dalı Sınır Kapısı, 8 Kasım itibariyle faaliyete geçti.



Gümrük kapısı mehmetçiğin terör örgütlerinden arındırdığı Afrin'e yani Suriye'ye açılıyor.



Hatay’ın Kumlu ilçesi Hamam köyü yakınlarında açılan yeni gümrük kapısının güzergahı Bükülmez ve Oğulpınar arasından Cinderesi’ne, oradan da Afrin’e uzanıyor.



Yeni sınır kapısı, şimdilik Afrin’e yardımların ulaştırılması amacıyla planlansa da gelecekte Halep’e ulaşan en kısa ticaret yolu olarak da kullanılabilecek.



Halen Reyhanlı’dan Suriye’ye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı ile ticaret yolu Hama-Humus istikametinden Suriye içlerine ilerliyor.



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