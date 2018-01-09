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Zeytinburnu Ambarlar'daki Nakliyeciler Sitesi'nin yıkımına protesto

İstanbul'da yüzlerce işçi, Zeytinburnu Ambarlar'daki Nakliyeciler Sitesi'nin yıkımını protesto etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan işçiler "Ekmeğimizi ranta kurban ettirmeyeceğiz" dedi.

Zeytinburnu Ambarlar'daki Nakliyeciler Sitesi'nin yıkımına protesto

Pankart açtılar, belediye önüne yürüdüler. "Ekmeğimizi ranta kurban etmeyeceğiz" dediler. 

Tepkilere rağmen yıkılan Zeytinburnu Ambarlar'daki nakliyeciler sitesi çalışanları  eylemdeydi. 

Yüzlerce işçi, açtıkları büyük pankartla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önüne geldi. 

İşçiler adında ortalk açıklamayı Nakliyat-İş sendikası başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı. Yapılan yıkımla faturanın işçilere çıkarılıdğını söyledi. 

Davamız ekmek davasıdır diyen işçiler, sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #nakliyeciler sitesi
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