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Zeytinburnu'nda cinayet

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Faruk Döner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda cinayet

İstanbul Zeytinburnu'nda evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Faruk Döner (60) yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün 21.15 sıralarında Nuripaşa Mahallesi 65. Sokak'taki evine otomobille gelen Döner, aracından inerken silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Döner, Zeytinburnu'ndaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Döner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü #Faruk Döner #cinayet büro amirliği #cinayet #Asayiş Şube Müdürlüğü
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