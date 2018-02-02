Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Faruk Döner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Zeytinburnu'nda evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Faruk Döner (60) yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, dün 21.15 sıralarında Nuripaşa Mahallesi 65. Sokak'taki evine otomobille gelen Döner, aracından inerken silahlı saldırıya uğradı.



Şüpheliler olay yerinden kaçarken vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Döner, Zeytinburnu'ndaki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Döner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.