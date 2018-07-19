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Zeytinburnu'nda tekstil atölyesi yandı

İstanbul'un 2 ayrı noktasında yangın çıktı. Alevler önce Zeytinburnu tekstil fabrikasından sonra da Bakırköy'de bir fuar merkezinden yükseldi. Can kaybının olmadığı yangınlar ile ilgili soruşturmalar sürüyor.

Zeytinburnu'nda tekstil atölyesi yandı

İstanbul'da dün hareketli dakikalar yaşandı. Önce tekstil atölyesinde sonra Fuar merkezinde yangın çıktı.

İlk yangının adresi Zeytinburnu'nda boş olduğu belirtilen bir tekstil atölyesi.

15 araç, 60 personel ile müdahale edilen yangın, 1 saatlik çalışma sonrası tamamen kontrol altına alındı.

İkinci yangın Bakırköy'deki bir fuar merkezinde gece saatlerinde çıktı.

Yangının, fuarın 5. holünde ahşap standların tamiri sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı belirtildi.

Fuar alanında herhangi bir etkinlik yapılmadığı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

2 ayrı yerde çıkan yangının çıkış nedenleri araştırılıyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #yangın #istanbul
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