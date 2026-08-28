Zeytinburnu Sahili'nde İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı: Yaralılar var

Zeytinburnu Sahili'nde seyir halindeki İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zeytinburnu Sahili'nde İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı: Yaralılar var
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Kaza, Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

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