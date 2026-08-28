Zeytinburnu’nda iki tramvay çarpıştı, yaralılar var!

İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar güzergahında seyreden iki tramvay Pazartekke ve Topkapı istasyonları arasında çarpıştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zeytinburnu’nda iki tramvay çarpıştı, yaralılar var!
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Zeytinburnu sınırları içerisinden geçen bölümünde kaza meydana geldi. Hattın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında karşılıklı ya da peş peşe ilerleyen iki tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

Emniyet güçleri çevre güvenliğini sağlamak için, itfaiye ve sağlık ekipleri ise kurtarma faaliyetleri için hızla olay yerine intikal etti.

YARALILAR VAR, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin durumu etkilenen yolculara yönelik müdahaleleri başlarken, diğer tüm yetkili birimlerin olay yerindeki kurtarma, güvenlik ve inceleme çalışmaları an itibarıyla devam ediyor.

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