Zeytinburnu'nda sahte altın operasyonu: 28 milyon liralık üretim atölyesi çökertildi

İstanbul Zeytinburnu'nda jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde 28 milyon 500 bin lira değerinde sahte altın ele geçirildi. Üretimde kullanılan çok sayıda makine ve ambalaja el konulurken, olayla bağlantılı iki şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zeytinburnu'ndaki bir adreste altında sahtecilik suçunun işlendiği tespit edildi. Kararın ardından harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese dün bir operasyon gerçekleştirdi.

MİLYONLARCA LİRALIK SAHTE ALTIN BULDULAR

Mekanda yapılan detaylı aramalarda yasa dışı üretimin ulaştığı boyut ortaya çıkarıldı. Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lirayı bulan ve satışa hazır şekilde paketlenmiş bin 530 adet sahte altın buldu. Ele geçirilen altınların toplam ağırlığının 4 bin 252 gram olduğu belirlendi.

Adresteki incelemelerde sadece basılmış sahte altınlar değil, üretim aşamasında kullanılan çok sayıda ekipman da ele geçirildi. Ekipler, 280 adet plastik kalıp, 13 adet metal kalıp ve bin 10 adet sahte gram altın ambalajına el koydu. Ayrıca sahtecilik işlemlerinde kullanılan 1 presleme makinesi ile 1 adet kağıt ve plise delme makinesi de jandarma tarafından muhafaza altına alındı.

İKİ KİŞİ YAKAYI ELE VERDİ

Baskın sırasında mekanda bulunan ve olaya ilişkin yakalanan 2 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

