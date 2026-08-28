Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazaya ve yaralıların son durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Zeytinburnu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükselmiştir. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 16 kişi de yaralanmıştır"