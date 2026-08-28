Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul Zeytinburnu'nda bir sitenin bahçe duvarına çarpan İETT otobüsü kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye çıktı. Meydana gelen olayda 1'i ağır 16 kişi ise yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Resim: 1

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Kazlıçeşme Mahallesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü kazaya karıştı. Kennedy Caddesi üzerinde ilerleyen otobüs, güzergahı üzerindeki bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

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Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Resim: 2

İlk müdahalelerin ardından olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, 1'i ağır olmak üzere toplam 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Resim: 3

Kaza sonrası ölü sayısının artması üzerine resmi makamlar güncel durumu kamuoyuyla paylaştı.

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Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Resim: 4

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazaya ve yaralıların son durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Zeytinburnu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükselmiştir. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 16 kişi de yaralanmıştır"

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Zeytinburnu