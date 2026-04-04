Zincir market ve toptancılara fahiş fiyat cezası: 183 işletmeye 96,6 milyon lira kesildi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fiyat etiketlerinde fahiş artış yaptığı tespit edilen toplam 183 işletmeye 96,6 milyon lira idari para cezası verdi. Yaptırım uygulanan kurumlar arasında ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticareti yapan firmalar bulunuyor.

KURUL 3 NİSAN'DA TOPLANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 3 Nisan tarihinde yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda, sahadaki ekiplerin toptancı halleri ve marketlerdeki sebze ve meyve ürünlerine yönelik yürüttüğü denetimlerin sonuçları ile tespit edilen ihlaller değerlendirildi.

DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK

Tüketicilerin haklarının korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla başlatılan denetimlerin ilerleyen dönemde de kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Kurulun kestiği cezalara ve yürütülen sürece ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticaretiyle iştigal eden toplam 183 işletme hakkında işlem tesis edilmiştir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu işletmelere 96,6 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."