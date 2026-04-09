Zincirsiz köpek sahibine emsal ceza: İhmalin bedeli 2 milyon lira oldu

Kayseri’de meydana gelen ve yargıya taşınan olayda, zincirsiz bir köpeğin saldırısı sonucu vücudunda kalıcı hasar oluşan ve dört kez ağır cerrahi operasyon geçirmek zorunda kalan mağdurun hukuk mücadelesi sonuçlandı.

Yerel mahkemenin verdiği rekor tazminat kararı, Yargıtay’ın onama ilamıyla hukuki dayanak kazandı.

"TAM KUSUR" TESPİTİ VE HUKUKİ GEREKÇE

Yargıtay tarafından incelenen dosyada, saldırının gerçekleştiği sırada köpeğin herhangi bir koruma tertibatı (zincir, ağızlık vb.) olmaması, kararın temel dayanağını oluşturdu:

Mahkeme, hayvan sahibinin kamuya açık veya kontrolsüz alanlarda çevre güvenliğini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmetti.

Köpeğin zincire bağlı olmaması sebebiyle olayda mağdurun herhangi bir ihmali bulunmadığı, sahibinin ise süreci yönetmekte "tam kusurlu" olduğu tescillendi.

4 AMELİYAT VE MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT

Saldırı sonrası ağır yaralanan ve uzun süreli bir tedavi süreci geçiren mağdurun yaşadığı fiziksel ve psikolojik yıkım, tazminat miktarının belirlenmesinde kritik rol oynadı. 2 milyon TL’lik tazminat tutarı; tedavi giderleri, iş gücü kaybı ve yaşanan manevi travmanın karşılığı olarak karara bağlandı.

KARAR, HAYVAN SAHİPLERİ İÇİN YASAL UYARI NİTELİĞİNDE

Hukukçular, Yargıtay’ın bu onama kararının, benzer vakalar için güçlü bir içtihat oluşturduğuna dikkat çekiyor. Karar, hayvan sahiplerinin sadece "sahip" olmaktan kaynaklanan sorumluluklarının ötesinde, çevredeki bireylerin can güvenliğini koruma noktasında mutlak bir denetim mekanizması kurmak zorunda olduklarını bir kez daha hatırlattı.

Resmi kayıtlara giren bu emsal karar ile birlikte, tedbir alınmadan sokağa çıkarılan hayvanların neden olduğu zararlarda, sahiplerinin çok ağır maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı hukuken tescillenmiş oldu.