Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Fenerbahçe’nin eski 2. Başkanı Nihat Özdemir’e "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz." ifadelerini kullandığı görüntüler ortaya çıktı. Konuyla ilgili Ziraat Bankası'ndan da açıklama yapıldı

Türkiye Bankalar Birliği ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın, Bursa BTSO'da düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar ödül töreni sonrası 26 Aralık 2018'de, Fenerbahçe’nin eski 2. Başkanı Nihat Özdemir’e söylediği sözler gündem oldu.



Yeni ortaya çıkan görüntülerde Aydın, Özdemir'e "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz." ifadelerini kullanıyor.



ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA



Ziraat Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Genel Müdürümüzün güzide bir futbol takımımızla ilgili dost ortamında tamamen bir şakadan ibaret cümlesinin, dün akşamdan itibaren amacından saptırılarak bazı kesimlerce kullanıldığı görülmektedir. Hem Genel Müdürümüzün hem de Bankamızın Türk futboluna ve takımlarımıza verdiği değer, duyduğu saygı tartışma konusu yapılamaz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.



Ziraat Bankası'nın açıklamasında Fenerbahçe'nin adının geçmemesi, yine Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden oldu.



ulusal.com.tr

