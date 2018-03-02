Ziraat Bankası, kurucusu Mithat Paşa’yı boğdurtan 2. Abdülhamid’in anma gecesinin sponsoru oldu.

Çanakkale'de ölümünün 100 yılı nedeniyle 2. Abdülhamid'i anma gecesi düzenlenecek. Gecede sahnelenecek "Usta" isimli oyunun sponsoru ise Ziraat Bankası. Bankanın, kurucusu Mithatpaşa’yı boğdurtan Abdülhamit’e sponsor olmasına Ulusal Kanal yayınına katılan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan tepki gösterdi.



“Türkiye Cumhuriyeti devlet bankasının kurucusu Hürriyet kahramanı Mithatpaşa’yı sürgünlerden sürgünlere gönderen, zindana attıran ve en sonunda boğdurtan Abdülhamit’e sponsor olması milli tarih düşmanlığıdır.



Ziraat Bankası yetkililerine seslenen Türkkan “Milli tarih düşmanlığından vazgeçin, böyle bir etkinliğe sponsor olmaktan vazgeçin” dedi



Çanakkale’de hurafelere dayalı Atatürksüz Çanakkale tarih yazımı yapılmaya çalışıldığını vurgulayan Türkkan “Çanakkale bu milletin tarihidir, emperyalizmi durdurduğumuz yerdir. Çanakkale 57. Alay’dır. Çanakkale zafer uğruna canlarını veren şehitlerdir. Çanakkale ‘ben size ölmeyi emrediyorum’ diyen büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çıktığı yerdir” diye konuştu.



Son zamanlarda çeşitli kesimlerden Atatürk’e karşı yapılan hakaretlere de tepki gösteren Türkkan konuşmasını şöyle sürdür: “Madem bugün ülkemizi bölmek isteyen emperyalistlere karşı 2. Kurtuluş savaşı veriyoruz, o zaman milleti birleştiren gerçekleri ortaya koyalım. Milli tarihin çarpıtılmasına izin vermeyelim, Atatürksüz Çanakkale düşmanlık edilmesine izin vermeyelim.



Ulusal Gönüllüleri’nin 16-17-18 Mart tarihlerinde yapacağı etkinliğe tüm vatanseverleri davet ediyoruz.



Bu etkinlikte Şehitlerimizi anarken, Tümamiral Cem Gürdeniz’in Çanakkele zaferi ile anlatacağı gerçekleri yerinden dinleyeceğiz. Ve oradan alacağımız güçle vatan savaşımıza dört elle sarılacağız. Gelin milli tarihimize sarılalım.”



Ziraat Bankası’nın sponsorluğunda Abdülhamit etkiliği ise 6 Mart'ta Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Ziraat Bankası kurucusu Mithat Paşa Hürriyet kahramanlarımızdandır. 1876’da ilk Anayasamız olan Kanuni Esasi’nin hazırlanmasını ve 1. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde Namık Kemallerle beraber öncü rol üslenmiştir.

Sultan Abdülhamit meşrutiyetin ilanını kabul etmiş ancak kendi haklarını korumak için 113. maddenin konulmasında diretmişti. Mithat Paşa'nın hazırladığı 57 madde ve 9 bölümden oluşan projesinin kabul edilmemesi üzerine 28 kişilik bir komite kuruldu. Ziya Paşa ve Namık Kemal'in de yer aldığı heyet Kanun-i Esasi'yi oluşturdu. 23 Aralık 1876 tarihinde Kanun-i Esasi'nin kabulüyle Meşrutiyet ilan edildi ve Mithat Paşa sadrazamlığa getirildi.

Fakat daha sonra Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması üzerine Sultan II. Abdulhamit, 113. maddeyi kullanarak meclisleri kapattı. Bunun üzerine 5 Şubat 1877'de sadaretten uzaklaştırılan Mithat Paşa, Brindizi'ye kaçtı. İspanya, Paris ve Londra'da bir süre kaldıktan sonra 1878'de Suriye Valiliği'ne, ardından 1880'de Aydın Valiliği'ne tayin edildi.

Abdülaziz'in şüpheli ölümü sonrası soruşturma için çağrılınca İzmir'deki Fransız Konsolosluğu'na sığındı. Daha sonra valilikten alındı. İstanbul'a getirilen Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'in öldürülmesiyle suçlanarak Yıldız Sarayı'nda yargılandı.

Cezası ömür boyu hapse çevrildi. Arabistan'da Taif Kalesine sürgün edilen Mithat Paşa 8 Mayıs 1884 gecesi Abdülhamit’in emriyle boğularak öldürüldü.

Cenazesi 1951 yılında Taif'ten getirildi. 26 Haziran 1951 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın katıldığı bir törenle Abide-i Hürriyet Tepesi'ne defnedildi.





ULUSAL KANAL ETKİNLİĞİNE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ!