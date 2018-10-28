Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet, ön sözü Çanakkale olan bir destandır." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Cumhuriyet, ön sözü Çanakkale olan bir destandır." ifadesini kullandı.



Bakan Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bugün çocukların, "Cumhuriyet nedir? Niçin bayram olarak kutluyoruz?" diye soracaklarını belirten Selçuk, onlara, "Cumhuriyet, Türk milletinin tarih şeridinde, 20. yüzyılın başlarında durdurduğu zamandır." diyeceklerini ifade etti.



Cumhuriyeti aynı zamanda "Onca yıl dünyanın denizlerini vira vira dolaşıp sonunda bir posta vapuru olarak İstanbul'un sularına demirleyen Bandırma'nın küheylan kesilmesidir Samsun Limanı'nda." şeklinde anlatan Selçuk, şunları kaydetti:



"Cumhuriyet, 'Ya istiklal ya ölüm!' diyen Amasyalılardır, Erzurumlulardır, Sivaslılardır.



'Hâkimiyet bila kayd-ü şart milletindir'



"Buraya niçin geldiniz? Fikrinizde sabit misiniz?' diye soran Paşaya, 'Millet uğrunda can vermeye geldik, and olsun!' diyen Ankaralı seymenlerdir.



Futbolcularından Ahmet Şefik, Muharrem Ali ve Süleyman Hüsmen'in şehit düştüğü ve 1930'larda adı Ankara Gücü olacak olan Turan Sanatkarane Gücü futbol takımıdır.



Gördesli Makbule, Antepli Şahin Bey, Sütçü İmam, Ömer Halisdemir ve daha nice adsız, kefensiz kahramandır.



Ön sözü Çanakkale olan bir destandır.



'Hâkimiyet bila kayd-ü şart milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal'dir. Cumhur'dur, milli iradenin söylecek sözü, yüreklere dokunuşudur' diyeceğiz.



Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller için nice 95 yıllara."