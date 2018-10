Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ''Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı''na katıldı.



Türk eğitim sisteminin bel kemiği orta öğretimde kırılıyor. Anglo sakson ülkelerde lisede 5 ya da 6 ders var biz de 15 16 ders var. Bir çocuk bir yıl boyunca hobilerinden zevklerinden uzaklaştırılır. Bizim bunu dönüştürmemiz lazım.Alan seçimini 9 a almak. Her çocuğa meslek tabanlı sertifikasyon vermek. Bir çok kritik noktamız.



Mesleki eğitimi biz halletmeden ana eleman olarak çocukları yetiştirmekle ilgili ilerleme kaydedemeyiz.Mesleki eğitimi yüksek öğretimdeki sıkıntıyı çözemeyiz. TİKA iş birliği ile yurt dışında okul açma imkanı olacak.



Yabancı dilde asgari 2 sene içerisinde verimlieri alacağımızı öngördük. Çok farklı lise türleri açacağız. 22 yaşını aşmış insanların lise mezuniyetleri sağlamak için yurt dışındaki yapıldığı gibi çalışmalarımız olacak.



Aslında çokta zorlanacağımızı düşünmediğimiz şeyler. İnanın herşey Türkiyede hazır sadece bir modelleme önemli. Bunları buradaki ekiple yapabiliriz. Eğer su bulanmazsa yüzeriz. Bütün milletin beklentisi için teşekkür ediyorum ama beklentinizi biraz düşürseniz iyi olur çünkü uykum kaçıyor. Biz Allah rızası için milletin faydası için birşey yapıyoruz gerisi önemli değil.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı



Önceki dönemlerin o yasakcı baskıcı zihinlerini silmek için çok çalıştık.8 yıllık kesintisiz eğitim gibi, katsayı gibi ciddi sıkıntıları kucağımızda bulduk. Katsayı zulmü başta olmak üzere öğrencilerimizin üniversitelere girerken yaşadıkları adaletsizliklerini kaldırdık. Kalabalık sınıfları tamamen 2 li öğretimi büyük ölçüde ortadan kaldırdık.Yaptığımız atamalarla hiç bir eğitim kademesinde derslerin boş geçmemesini temin ettik. Ders kitaplarını zengin fakir ayırmadan tüm öğrencilerimize dağıttık.



Eğitim öğretim meselesi bize göre insan meselesidir. Rabbimiz ,Kuranı Kerim de bize "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?" diye sesleniyor. Rabbimizin bize öğrettiği şekilde kendimizi adamak bizim görevimizdir. Bugüne kadar eğitim konusunda çok büyük yatırımlar yaptık. Türkiye'nin sorunu geçmişte uzun zaman eğitimin insanı geliştiren değil insanı dikte eden bir mekanizma olarak görülmesidir. Bu çarpık anlayış maalesef potansiyelinin enerjisinin yeteneklerinin körelmesine yol açmıştır. Biz çocuklarımızı zihinlerini doldurup diploma peşinde koştururken onların gönül dünyalarını ihmal ettik. Böyle olduğu için o diplomalar hep yetersiz kaldı. Onların terbiyelerini eksik yapmakla attığımız her adımda daha iyi anlıyoruz. Talim ve terbiyeyi eğitimle öğretimi birarada yapmadan bu eksiklerin üstesinden gelemeyiz. Paralel eğitim sistemi varlığını sürdürüyor. Düzenlemeler hayata geçtiğinde bu sorunu çözmüş olacağız. Aynı şekilde PKK'nın gücünün kaynağı eğitim sistemindeki boşluklardır. Eğitimde attığımız adımlardan sonra istediğimiz sonuçları alamayışımızın muhasebesini yaptık. Dünya değişiyor çözüm yöntemleri değişiyor. Maziden ati ye köprü kuran bir çalışmanın olduğuna inanıyorum. Asıl olan medeniyet perspektifimizi korumaktır bunu yaparken ne evrenseli yakalayacağız diye kendimizi inkar edeceğiz ne de mevcutu korumak için dünyadan kopacağız. Eğitimde bir yanlış yapıldığında nesiller asırlar kaybedilir bunun için attığımız her adımı dikkatle hesaplamak tartmak düşünmek ve ondan sonra hayata geçirmek zorundayız eğitim işi aceleye gelmez eğitim işi ertelenemez geciktirilemez.

Ben el öptürmem. Çocuklara hep annenin babanın bir de öğretmeninin elini öp derim başka kimsenin elini öpme. Ben annemin ayağının altını da öperim çünkü cennet anaların ayakları altındadır.



Hangi makama gelirsek gelelim öğretmenlerimize hürmeti asla eksiltmeyiz, yitirtmeyiz. Öğretmenlerimize en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızı emanet ediyoruz bundan daha büyük bir şeref olabilir mi?

Hani eğitim meselesi insan meselesi diyoruz ya buradaki insanı maddi ve manevi idrakı ile biçimlendiren öğretmenlerdir. 2023 eğitim vizyonumuzda öğretmenlerimiz önemli yer tutuyor bu kapsamda önümüzdeki dönem öğretmenlik meslek kanunu hazırlayacağız. 6 yıl olan sözleşme süresini, 4 yıla indiriyoruz. Geri kalmış bölgelerde görev yapacak öğretmenlerimizi teşvik edecek bir takım önlemler alınacak. Öğretmenlerimizin çalışma şartlarını uygun bir yere taşıyacağız. Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz, bu eğitimi bakanlığımız verecek. Gerekli alt yapıyı oluşturup anaokulunu zorunlu hale getireceğiz.

Her birini gece karanlığını delen bir yıldız olarak gördüğümüz öğretmenlerimize imkanlar dahilinde her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.



Bundan sonraki adım kalite. Kalitede eksiklerimiz var ama inşAllah ama 5 yıl 10 yıl sonra kalitede de onları yakalayacağız ve geçeceğiz ben buna inanıyorum. Tüm yönetim kademelerimizi dış müdahalelere kapalı şekilde çalışır hale getireceğiz. Enerjisi ve birikimi yüksek arkadaşlarımızla birlikte hedeflerimize doğru çok daha hızlı bir şekilde yol alabileceğimizi biliyorum. Bu adanmışlık ister. Adanmışlık gönülden gelerek olur.



Bizi izleyenlere sesleniyorum, "Lütfen çocuklarınızı merdiven altına teslim etmeyin,haftasonu kurslarına teslim etmeyin. Biz öğretmenlerimizi haftasonu destek kurslarıyla sizin emrinize veriyoruz. Ücrete tabii değildir. Onun ücretini devletiniz olarak biz vereceğiz."



kul yöneticileri ve öğretmenler bu meşakketlerle değil sadece eğitimle ve öğrencilerle meşgul olacaklar. Bizim sistemin girdilerini değiştirmemiz lazım ki sonuçlar değişsin. Bu vizyon belgesinin neticelerini her yıl almaya başlayacak ve inşAllah 2023 yılında yüzde 100 sonuca varmış olacağız.



Gençler unutmayın geleceğin Alparslan'ı olmaya hazır olun. Geleceğin Fatih'leri olmaya hazır olun. 21 yaşında hangi ruh dinamizmine sahipse sizinde öyle olmanız lazım.Bu adımla yola çıkacağız. Bu düşüncelerle 2023 Eğitim Vzoynunun hayırlı olmasını diliyorum.