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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, Ankara, Kocaeli ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. 

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu. 

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #zonguldak #operasyon
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