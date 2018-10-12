Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, Ankara, Kocaeli ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.



Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.