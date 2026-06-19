Zonguldak merkezli rüşvet ve yasa dışı kürtaj operasyonu: Hastane doktoru tutuklandı

Emniyet güçlerinin Zonguldak merkez, Çaycuma ve Gökçebey ilçeleri ile Düzce ve Bartın illerinde yürüttüğü teknik ve fiziki takiplerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor F.T.'nin (60) hastanedeki odasına düzenlenen ani baskında şüpheli, yaklaşık 400 bin TL nakit parayla suçüstü yakalandı.

Soruşturma dosyasına giren incelemeler, F.T.'nin hastalarından haksız kazanç sağladığını, ihtiyaç dışı ilaçlar yazıp sahte kayıtlar oluşturarak hastane içerisinde geniş bir rüşvet ağı kurduğunu ortaya çıkardı.

Yürütülen soruşturmada, doktorun yasa dışı müdahaleler için yasal sınırı aşan haftalara göre özel bir tarife belirlediği kayıtlara geçti. F.T.'nin, yasal sınır olan 10 haftayı geçen 4 ve 5,5 aylık gebelikleri sonlandırma işlemi karşılığında 100 bin lira aldığı saptandı. Şüphelinin, yasal süre içerisindeki kürtaj işlemleri için ise hastalardan 10 bin ile 80 bin lira arasında değişen miktarlarda rüşvet talep ettiği belirlendi.

SİSTEMDE "NORMAL DÜŞÜK" OYUNU DEŞİFRE OLDU

Şüphelinin, yaptığı yasa dışı işlemleri resmi kayıtlarda gizleyebilmek amacıyla kurduğu sistemin detayları da deşifre edildi. F.T., suçunu örtbas etmek için hastalarına düşük önleyici ilaçlar reçete edip bu ilaçların kesinlikle kullanılmamasını tembihledi. Bu yöntem sayesinde yasa dışı yapılan kürtaj işlemlerine sistem üzerinde "normal düşük" süsü veren şüphelinin, evlilik dışı gebelikleri farklı teşhislerle sonlandırarak kamuyu zarara uğrattığı kanıtlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık ifadeleri ve mahkeme süreçleri sonuçlandı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Uzman Doktor F.T. (60) ile K.S. (30) ve S.K.'nin (28) tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, şüphelilerden C.A. (51) ile kızı A.S.'yi (28) adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Aralarında doktorun tıbbi sekreteri F.U.'nun (53) da bulunduğu diğer şüpheliler A.E.A. (21), S.T. (24), O.E. (33), H.E. (63) ve Ö.F.U. (26) ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.