Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir eve giren kişi, gelin ve kaynanayı bıçaklayarak öldürdü. Evdeki gürültüyü duyarak uyanan baba ve oğlu, şüpheliyi bıçakla yaraladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir eve giren kişi, gelin ve kaynanayı bıçaklayarak öldürdü.



Alınan bilgiye göre, 39 yaşındaki Necati G, sabah erken saatlerde Cambazlı köyünde henüz belirlenemeyen girdiği evde, Fatma (60) ve gelini Dilek A'yı (28) bıçakladı.



Bu sırada evdeki gürültüyü duyarak uyanan Cevdet ve oğlu Mehmet A, elinden aldıkları bıçakla şüpheliyi yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatma ve Dilek A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan şüpheli Necati G ise sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jandarma ekipleri olayla ilgili Cevdet ve oğlu Mehmet A'yı gözaltına aldı.