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Zonguldak'ta ilçe jandarma komutanı gözaltına alındı

Zonguldak'ta,FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gökçebey ilçe jandarma komutanı gözaltına alındı.

Zonguldak'ta ilçe jandarma komutanı gözaltına alındı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Gökçebey ilçe jandarma komutanı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üstteğmen B.K. hakkında "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli ilçedeki ikametinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri davam eden zanlının ev ve iş yerinde arama yapıldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #fetö #pdy
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