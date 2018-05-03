"İyi Parti yöneticisiyim ama ailemle birlikte Doğu Perinçek'e imza vereceğim". Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e emeğin başkenti Zonguldak'ta da yoğun destek var. CHP ve İyi parti temsilcilerinin yanısıra Zonguldak'ın toplum önderleri herkesi 4-9 Mayıs tarihlerinde ilçe seçim kurullarına, Perinçek için imza vermeye çağırdı.

Cumali Kaptan. İyi parti Zonguldak merkez ilçe başkanlığında teşkilatlardan sorumlu yönetici. Uzun yıllardır aktif siyasetin içinde.



Perinçek'e destek açıklaması yapan Kaptan, 4-9 Mayıs'ta da ailesiyle birlikte Perinçek için imza vermeye gidecek.



Zonguldak Karadon'da maden emekçisi olan Birol Demirci aynı zamanda CHP'nin Çatalağzı Belediye Meclisi üyesi. O da Perinçek'in adaylığını destekliyor.



Demirci, maden emekçileri ve vatandaşların da Perinçek'e imza vermesini istiyor.



Zonguldak Kültür ve eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Kürşat Coşkun'un imzası da oyu da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e.



Zonguldaklı Hasan Demirtürk de Perinçek'in adaylığını sonuna kadar destekliyor. Çünkü Demirtürk, Doğu Perinçek'in millliyetçiliğin lideri olarak görüyor.



Esnaf ve toplum önderlerinin Cumhurbaşkanı adayı da Perinçek. Onlar da Perinçek için önce 4-9 Mayıs'ta ilçe seçim kurulunda imza, sonra da 24 Haziran'da oy verecek.



Zonguldak'ta devam eden imza çalışmalarına gençlerin ilgisi de yoğun. Çünkü Perinçek gençliğe gelecek vaat ediyor.



Haber: Deniz Adalı

Kamera: Bülent Ünal

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