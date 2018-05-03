Prof. Dr. Yüksel Şahin'den Doğu Perinçek'e imza
Prof. Dr. Yüksel Şahin'den Doğu Perinçek'e imza
İran'dan ABD'ye Suriye mesajı
İran'dan ABD'ye Suriye mesajı
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
FETÖ şüphelisi iş adamı yakalandı
FETÖ şüphelisi iş adamı yakalandı

Zonguldak'ta Perinçek rüzgarı

"İyi Parti yöneticisiyim ama ailemle birlikte Doğu Perinçek'e imza vereceğim". Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e emeğin başkenti Zonguldak'ta da yoğun destek var. CHP ve İyi parti temsilcilerinin yanısıra Zonguldak'ın toplum önderleri herkesi 4-9 Mayıs tarihlerinde ilçe seçim kurullarına, Perinçek için imza vermeye çağırdı.

Zonguldak'ta Perinçek rüzgarı
Cumali Kaptan. İyi parti Zonguldak merkez ilçe başkanlığında  teşkilatlardan sorumlu yönetici. Uzun yıllardır aktif siyasetin içinde. 

Perinçek'e destek açıklaması yapan Kaptan, 4-9 Mayıs'ta da  ailesiyle birlikte Perinçek için imza vermeye gidecek. 

Zonguldak Karadon'da maden emekçisi olan Birol Demirci aynı zamanda CHP'nin Çatalağzı Belediye Meclisi üyesi. O da Perinçek'in adaylığını destekliyor. 

Demirci, maden emekçileri ve vatandaşların da Perinçek'e imza vermesini istiyor. 

Zonguldak Kültür ve eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Kürşat Coşkun'un imzası da oyu da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e. 

Zonguldaklı Hasan Demirtürk de Perinçek'in adaylığını sonuna kadar destekliyor. Çünkü Demirtürk, Doğu Perinçek'in millliyetçiliğin lideri olarak görüyor. 

Esnaf ve toplum önderlerinin Cumhurbaşkanı adayı da Perinçek. Onlar da Perinçek için önce 4-9 Mayıs'ta ilçe seçim kurulunda imza, sonra da 24 Haziran'da oy verecek. 

Zonguldak'ta devam eden imza çalışmalarına gençlerin ilgisi de yoğun. Çünkü Perinçek gençliğe gelecek vaat ediyor. 

Haber: Deniz Adalı
Kamera: Bülent Ünal
ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.