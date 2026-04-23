Zonguldak’ta 15 yaşındaki bir çocuk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde evinde aniden rahatsızlanan 15 yaşındaki B.D., geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, evinde aniden rahatsızlanan B.D. için ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun, kalp krizi geçirdiği belirlendi. 15 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden B.D.'nin cenazesinin, bugün Kaptaş Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.