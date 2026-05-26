Zonguldak'ta korkunç kaza: Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 4 yaralı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Zonguldak'ta korkunç kaza: Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 4 yaralı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Kaza, akşam saat 18.15 sıralarında Ereğli-Zonguldak karayolunun Yumurta Kayaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak yönünden Ereğli istikametine seyir halinde olan 61 yaşındaki A.K. idaresindeki 07 AER 239 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, yol kenarına savrularak takla attı. Ters dönerek durabilen araçta bulunan yolcular, çarpmanın şiddetiyle kabin içerisinde sıkıştı.

VATANDAŞLAR VE SAĞLIK EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Metal yığınına dönen otomobilde sıkışan yaralılar, çevredeki duyarlı vatandaşlar ile sağlık ekiplerinin yoğun ve titiz çabasıyla araçtan çıkarıldı.

Feci kazada yaralananların kimlik bilgileri şu şekilde açıklandı:

A.K. (61) - Sürücü

A.U.K. (31) - Yolcu

A.K. (50) - Yolcu

C.K. (56) - Yolcu

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla hızla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Maddi hasarın büyük olduğu kazanın ardından karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, güvenlik güçleri kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul bayram namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı: İşte 2026 İstanbul namaz vaktiİstanbul bayram namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı: İşte 2026 İstanbul namaz vaktiYurt
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten Kurban Bayramı mesajı: ''Gül alıp gül verdiğimiz mutluluklar gönüllerimize dolsun!''Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten Kurban Bayramı mesajı: ''Gül alıp gül verdiğimiz mutluluklar gönüllerimize dolsun!''Gündem
Milyarder patronunun yemeğine zehir katarak öldürmüştü: Eski yönetici hakkında idam kararıMilyarder patronunun yemeğine zehir katarak öldürmüştü: Eski yönetici hakkında idam kararıDünya
korkunç kaza zonguldak Zonguldak Ereğli takla attı
Günün Manşetleri
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Kurban Bayramı mesajı
Ateşkes ihlal edildi, cevapsız bırakmayacağız
ABD'yi sarsacak sözler
Otomotiv sektörü 2025'te cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama!
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı
İsrail ordusunda bir kişi daha intihar etti
Meteoroloji arife günü listesini güncelledi!
İran'dan ABD ile yürütülen gizli anlaşmaya dair
Çok Okunanlar
1 milyon 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 1 milyon 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Meteoroloji il il uyardı! 27 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji il il uyardı! 27 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Temmuz ayı emekli ve memur zammı netleşiyor! Temmuz ayı emekli ve memur zammı netleşiyor!
Son Dakika: Altın fiyatlarında bayram öncesi arife günü hareketi! Son Dakika: Altın fiyatlarında bayram öncesi arife günü hareketi!