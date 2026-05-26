Zonguldak'ta korkunç kaza: Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 4 yaralı!

Kaza, akşam saat 18.15 sıralarında Ereğli-Zonguldak karayolunun Yumurta Kayaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak yönünden Ereğli istikametine seyir halinde olan 61 yaşındaki A.K. idaresindeki 07 AER 239 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, yol kenarına savrularak takla attı. Ters dönerek durabilen araçta bulunan yolcular, çarpmanın şiddetiyle kabin içerisinde sıkıştı.

VATANDAŞLAR VE SAĞLIK EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Metal yığınına dönen otomobilde sıkışan yaralılar, çevredeki duyarlı vatandaşlar ile sağlık ekiplerinin yoğun ve titiz çabasıyla araçtan çıkarıldı.

Feci kazada yaralananların kimlik bilgileri şu şekilde açıklandı:

A.K. (61) - Sürücü

A.U.K. (31) - Yolcu

A.K. (50) - Yolcu

C.K. (56) - Yolcu

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla hızla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Maddi hasarın büyük olduğu kazanın ardından karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, güvenlik güçleri kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.