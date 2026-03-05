Zonguldak'ta tartıştığı kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan sanığa müebbet hapis cezası

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren, 1 kişiyi de yaralayan sanık, müebbet ve 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cem Ç, olayda yaralanan müşteki Hami G, maktul Murat Yangun'un eşi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan maktul yakınlarının avukatı, sanığın eylemini "canavarca hisle" gerçekleştirdiğini savunarak, takdiri indirim uygulanmadan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Cem Ç. ise savunmasında sessiz kalma hakkını kullanmak istediğini belirterek, "Karşı tarafın baskısı nedeniyle avukatlarım davadan çekilmek zorunda kaldı. Mahkemenin adaletine sığınıyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, takdiri indirim uygulamadığı sanığı, Murat Yangun'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca, Hami G’ye yönelik eylemi nedeniyle de sanığa "olası kastla yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kararın ardından maktul yakınları sanığa tepki gösterdi. Sanığın cezaevi aracına bindirilmesi sırasında yaşanan gerginlik ise polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde 13 Aralık 2025'te, bir tekel bayi önünde Cem Ç. (51) ile Murat Yangun (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Cem Ç, Yangun'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Kavgayı ayırmak isteyen büfe çalışanı H.G. de (25) yaralanmıştı.

Kendi imkanlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne giden ve akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

