Türkiye Gençlik Birliği önderliğinde on binlerce vatansever 19 Mayıs'ın 100. yılında Beşiktaş İskele Meydanında buluştu

Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB), “100 Yıl Sonra Yeniden Türkiye İçin Kenetlen” sloganıyla düzenlediği yürüyüşe dakikalar kala binlerce insan Beşiktaş İskele Meydanı’nda buluşmaya başladı. Miting alanındaki binleri meşaleler ve pankartlarla Beşiktaş İskelesine yanaşan 100’den fazla tekne karşıladı.Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TGB eski Genel Başkanı İlker Yücel, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ve partinin yurt çapındaki örgütlerinin de alanda olduğu buluşmaya Cumhuriyet Kadınları Derneği , Gaziler , Epilepsi Derneği ve Tek Gıda İş Sendikası da katılım gösteriyor.Büyük bir coşkunun hakim olduğu miting alanında “Zorluklara karşı Türkiye için kenetlen”, “Teröre karşı Türkiye için kenetlen”, “Geleceksizliğe karşı Türkiye için kenetlen”, “Ekonomik zorluklara karşı Türkiye için kenetlen”, “100 yıldır görev başındayız”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi”, “ABD-PKK-FETÖ kaybedecek, Türkiye kazanacak”, “Hepimiz Mehmetçiğiz”, “Diren Maduro Türk gençliği seninle” yazılı pankartlar dikkat çekiyor.TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, coşku dolu binlere şöyle seslendi:“Tarihi bir yerde, tarih yazılan bir gündeyiz. Tarihi değiştirmek için 100 yıl önce çıkan bir liderin izindeyiz. 19 Mayıs, tarihin tersine döndüğü gündür. 19 Mayıs, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın özgürleştiği gündür. 19 Mayıs, basit bir nostaljiden ibaret olmayıp, görev çıkarma günüdür. Vatanımız bizim her şeyimizdir. Vatan sadece üzerinde doğup, büyüdüğümüz, nefes aldığımız yer değildir. Vatan bizim emeğimizdir, alın terimizdir. Vatan bizim geçmişimiz, günümüz ve geleceğimizdir. Vatan ailemiz, eşimiz, sevgilimiz, dostumuz, yoldaşımızdır. Vatan özgürce, hürce yaşadığımız ya da hürce yaşamak için çabaladığımız yerdir. İşte bu cennet vatanımız, sadece 100 yıl önce değil, bugün de esir alınmak istenmektedir.”“Emperyalizmin baskısı ve zorbalığı 100 yıl sonra daha da azmanlaşarak sürmektedir. Amerikan emperyalizmin kullanışlı taşeronu FETÖ ve PKK, namlularını Türk Milletine doğrultmuştur. PKK terör örgütü güney sınırımızda askerimizi hedef almakta, Mehmetçiğimizin al yürekli canına kastetmektedir. Mavi Vatanımız Doğu Akdeniz’de, ABD-İsrail-Yunanistan ve GKRY ittifakı, Türkiye’yi ve KKTC’yi hedef almaktadır. Üretimden kopuk, tüketim odaklı ekonomi modelimiz, milletimizi borç batağına sürüklemiştir. Esir alınmak istenen, kimliğimizdir, kültürümüzdür, benliğimizdir, geçmişimizdir, geleceğimizdir.”“Türk Milleti 100 yıl önce bütün bu emperyalist saldırılara boyun eğmedi ve diz çökmedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde karanlık bulutları dağıttı ve aydınlık günlerin ilk adımını attı ve emperyalizme karşı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zafere imza attı. Mustafa Kemal Atatürk, emperyalizme karşı mücadelenin ve zaferin tüm dünyadaki adıdır. Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık aşkıyla yanıp kavrulan bir milletin içinden çıkardığı cevherdir. Mustafa Kemal Atatürk, insanlığın geleceğe umutla, güvenle bakmasını sağlayan kahramandır. Mustafa Kemal Atatürk, en karanlık zamanda dahi yolumuzu aydınlatan bir ışıktır. İşte bugün Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl sonra, olağanca ateşi ve canlılığıyla ayaktadır.”Türkiye, belki de Atatürk’e en ihtiyaç duyduğu günlerin içerisinden geçmektedir. Bugün düşmanlarımız, birleşmeyelim, kutuplaşalım istiyorlar. Atatürk’te buluşmayalım istiyorlar. Bütün bunlara rağmen Atatürk’te birleşeceğiz. Çünkü başka vatanımız ve çözümümüz yok. Atatürk’te birleşmek, cesaret ister, özveri ister... Atatürk’te birleşenler emperyalizm tarafından hedef alınır. Bugün, Atatürk yolundan giden bir gencin, bir büyüğün en büyük görevi Türk Milletini ayrım yapmaksızın, Atatürk’te birleştirmektir. Zorluk varsa, güçlük varsa, engel varsa, çözüm Mustafa Kemal Atatürk’ten başkası değildir. Ülkemiz, emperyalizme karşı savaştıkça Atatürk’ü keşfetmekte ve anlamaktadır. Bugün Atatürk, Türk Milletinin en büyük ortak ve birleştirici değeridir. Türk Genci, Atatürk yolunda görev almaya ve milletini bu uğurda birleştirmek için her şeyini ortaya koymaya hazırdır. Türk Gencinin köklü tarihi kahramanlıklarla, başarılarla doludur. Geçmişimizden ve şanlı tarihimizden aldığımız güçle, kurtarıcı beklemiyor, vazifeye atılıyoruz!