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Zorunlu erken emeklilik dayatmasına karşı mücadele

Engelliler Konfederasyonu, engelli yurttaşlara getirilen zorunlu erken emeklilik uygulamasına karşı mücadele başlattı. Konfederasyon Başkanı Turhan İçli “Genç yaşta emekli olmak zorunda kalan engelliler, emekli aylığı ile geçinemezler” dedi.

Zorunlu erken emeklilik dayatmasına karşı mücadele
Engelli yurttaşlar, zorunlu erken emeklilik dayatmasına karşı mücadele başlattı.

Kamuoyunda Taşeron Yasası olarak bilinen düzenlemeler, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hayata geçirildi.

Engelliler Konfederasyonu, bu yasada engellileri olumsuz yönde etkileyen bir hükmün olduğunu açıkladı.

Ulusal Kanal’a konuşan Konfederasyon Başkanı Avukat Turhan İçli, taşeron yasasıyla engellilere erken emeklilik hakkının zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Konuyu Meclis'e taşıyacaklarını belirten İçli, çözüm önerilerini sıraladı.


ulusal.com.tr
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