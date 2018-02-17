Engelli yurttaşlar, zorunlu erken emeklilik dayatmasına karşı mücadele başlattı.
Kamuoyunda Taşeron Yasası olarak bilinen düzenlemeler, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hayata geçirildi.
Engelliler Konfederasyonu, bu yasada engellileri olumsuz yönde etkileyen bir hükmün olduğunu açıkladı.
Ulusal Kanal’a konuşan Konfederasyon Başkanı Avukat Turhan İçli, taşeron yasasıyla engellilere erken emeklilik hakkının zorunlu hale getirildiğini söyledi.
Konuyu Meclis'e taşıyacaklarını belirten İçli, çözüm önerilerini sıraladı.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.