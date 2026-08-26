Ankara'da suç örgütüne ikinci dalga operasyonu! Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 şüpheli tutuklandı

Operasyon; "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütüldü. 21-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenen baskınlarda firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in de aralarında bulunduğu 10 zanlı yakalanarak emniyete götürüldü.

MAHKEME 10 ŞÜPHELİNİN TAMAMI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, 25 Ağustos 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlıların tamamı sorgularının ardından cezaevine gönderildi.

TUTUKLANAN İSİMLERİN LİSTESİ AÇIKLANDI

Hakimlik kararıyla tutuklanan 10 şüphelinin isimleri şunlar:

Hilmi Tuna Kuriş

Mehmet Özmen

Osman Sert

İsa Ateş

Abdullah Özcan Yavuz

Taner Çetin

Metin Surat

Mehmet Ünal

Erhan Yılmaz

Süleyman Tuna Akbulut

MALİ YAPILANMA VE YURT DIŞI PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkar amaçlı suç örgütünün yurt içi ve yurt dışındaki tüm mali bağlantılarını, yasa dışı yollarla elde edilen mal varlıklarını ve yapıyla irtibatlı kişi ve kuruluşları deşifre etmeye yönelik çok yönlü tahkikatın kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.