Ankara'da suç örgütüne ikinci dalga operasyonu! Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamı sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Operasyon; "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütüldü. 21-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenen baskınlarda firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in de aralarında bulunduğu 10 zanlı yakalanarak emniyete götürüldü.
MAHKEME 10 ŞÜPHELİNİN TAMAMI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERDİ
Emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, 25 Ağustos 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlıların tamamı sorgularının ardından cezaevine gönderildi.
TUTUKLANAN İSİMLERİN LİSTESİ AÇIKLANDI
Hakimlik kararıyla tutuklanan 10 şüphelinin isimleri şunlar:
Hilmi Tuna Kuriş
Mehmet Özmen
Osman Sert
İsa Ateş
Abdullah Özcan Yavuz
Taner Çetin
Metin Surat
Mehmet Ünal
Erhan Yılmaz
Süleyman Tuna Akbulut
MALİ YAPILANMA VE YURT DIŞI PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkar amaçlı suç örgütünün yurt içi ve yurt dışındaki tüm mali bağlantılarını, yasa dışı yollarla elde edilen mal varlıklarını ve yapıyla irtibatlı kişi ve kuruluşları deşifre etmeye yönelik çok yönlü tahkikatın kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.