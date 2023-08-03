Aşırı terleyenler dikkat: Ter kokusuna son! Bu kürü uygulayın 24 saat boyunca mis gibi kokunuz

Sadece yaz aylarında değil her mevsimde terleriz ve ileri derecede ter kokabiliriz. Ter kokusu sorununu ortadan kaldırmak için aslında her mevsim çözüme ihtiyaç duymaktayız.

O nedenle ter kokusu için çeşitli yöntemlere başvururuz. Deodorant, roll-on ve benzeri ürünlerin çoğu, alüminyum ve paraben gibi zararlı kimyasallarla dolu olduğundan dolayı pek önerilmemektedir.

Bunlar vücudumuz için pek çok risk faktörü taşımaktadır.

HAVALAR DAHA SICAK OLACAK

Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde havalar daha sıcak olacak ve terleyeceğiz.

Deodorant, roll-on ve benzeri ürünler her ne kadar zararlı olsa da ter kokusunu önlemek için onları kullanmaya ne yazık ki mecbur hissederiz.

Ancak şimdi paylaşacağımız bilgiler sayesinde artık bu mecburiyete gerek yok! Ev yapımı doğal koltuk altı spreyle gün boyu ferahlık hissi ve tertemiz bir koku hissedeceksiniz.

İşte bilmeniz gereken her şey!

Yemek.com'da ilgili tarifin detayları paylaşıldı; Deneyen birçok kişi faydasını gördüğünü belirtiyor.

Çok uzun saatler etkili olmasa da bir sprey şişesinde ya da eski parfüm şişelerinize koyarak yanınızda taşıyarak gün içinde istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Malzemeler:

1 su bardağı içme suyu, 1 yemek kaşığı karbonat, kokusunu sevdiğiniz bir esans yağdan 5 damla.

Karbonatı ılık içme suyunda iyice eriyene kadar karıştırın, esans yağı ekleyin, sprey deodorantınız hazır. Her kullanımdan önce çalkalamayı unutmayın.

Hassas ciltlere: Karbonatsız tarifler

Krem deodorant için: 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı buğday/mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı beyaz kil ve 5 damla esans yağ. Kapaklı bir cam kapta Tüm malzemeleri karıştırın; krem deodorantınız hazırdır. Katılaşması için buzdolabında bekletebilirsiniz.

Katı roll-on için:

2 yemek kaşığı rendelenmiş balmumu, 1 yemek kaşığı beyaz kil, 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 20 damla esans yağ. Balmumunu, Hindistan cevizi yağıyla birlikte benmari usulü eritin. Ocaktan aldıktan sonra diğer malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın. Kapaklı bir cam kavanoza veya boş bir roll-on kutusuna döküp, katılaşmasını bekleyin. Süreci hızlandırmak için buzdolabına da koyabilirsiniz.

Derleme: Ulusal.com.tr - Kaynak: yemek.com