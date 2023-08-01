Aslan pençesi tırnakların sırrı bu yağda! Kırılmalara son veren kürler

Aslan pençesi tabiri kırılmaz sağlam tırnaklar için söylenir. Kırılmaz sağlam tırnakların formolü olan yağları ise gelin beraber inceleyelim. Tırnakların da saçlar gibi bakıma ihtiyacı var. Vücutta belli vitaminler azaldığında tırnaklarda kırılma sararma ve beyaz lekeler meydana gelir.

Ciddi oranda tırnaklarda estetiksel bozukluğa neden olan vitamin eksikliği hem ağzı yoluyla hem de dışarıdan müdahale ile giderilebilir.

İŞTE TIRNAKLARI GÜÇLENDİREN YAĞLAR...

BADEM YAĞI

Tırnakları güçlendiren yağlardan biri E vitamini bakımından zengin olan badem yağıdır. Badem yağı tıpkı saçları uzattığı gibi tırnakların hızlı uzamasına ve kalınlaşmasına yardımcı olur. Özellikle tırnak ve etin birleştiği noktalara sık sık sürülmesi gerekiyor.

JOJOBA YAĞI PORTAKAL SUYU

Bu karışım hem tırnakların daha hızlı uzamasını sağlar hem de tırnakları güçlendirir. Jojoba yağı vücutta azalan E vitaminini hızla sağladığı gibi çözelti etkisiyle tırnak etlerinde enfeksiyonu azaltır. Portakal sayesinde de C vitamini sağlar. Tırnaklar daha canlı ve parlak görünür.

DOMATES SUYU HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Tırnak aralarında biriken enfeksiyon ve bakterileri hızla temizler. Domates suyu, sayesinde ise antioksidanla tırnaklar daha güçlü hale gelir. Aynı zamanda bu karışımla tırnaklar güçlenir. Kolayca şekil verilebilir.

SARI KANTARON YAĞI

Tırnakları mantar ve egzamadan kurtarır. Tırnak etlerini güçlendirerek daha sağlıklı görünmesini sağlar. Bunun yanı sıra tırnakları güçlendirdiğinden daha sağlıklı uzamasını sağlar. Sarı kantaron yağından her gece sürülmesi tavsiye edilir.