Beyaz Dişlere Sahip Olmanın Kolay Yolu! Gülüşlerinizi Güzelleştirecek Mükemmel Formül!

Sağlıklı ve beyaz dişler, hepimiz için oldukça önem taşıyan bir unsurdur. Hepimiz dişlerimizin sağlıklı, parlak ve özelliklede beyaz olmasını isteriz. Dişlerimizin beyaz olması estetik açıdan oldukça dikkat ettiğimiz bir unsur. Dişlerimizin beyaz olması ve güzel gözükmesi için çeşitli yollara başvururuz. Bazen ne yapsanız da dişlerinizi beyazlatmanın bir yolunu bulamazsınız. Fakat evde çok kolay bir şekilde dişlerinizi beyazlatabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte dişlerinizin beyazlamasını sağlayacak mükemmel formül!

Gülüşünüzü Güzelleştirecek Mükemmel Formül

Diş macunları dişlerinizi beyazlatmada ve parlatmada yetersiz kalıyor olabilir. Bazen diş macunları diş görünümümüz için kalıcı çözüm olmayabilir. Böyle durumlarda evde kolay formüllerle çözüm üretebileceğinizi biliyor muydunuz? Diş sağlığı ve görüntüsü hepimizin dikkat ettiği unsurlar arasındadır. Dişlerin beyazlatılması ise; dişlerin yüzeyindeki gözenekli mine yapısında meydana gelen renkli, organik ya da inorganik maddelerin giderilmesiyle oluşur. Kişisel bakımına dikkat eden herkes dişlerinin güzel gözükmesini ister. Aynı zamanda dişlerdeki renk bozuklukları psikolojik rahatsızlıklara da neden olabilir. Genetik bozukluklar ve günlük yaşantımızda kullandığımız yiyecek ve içecekler, içerisindeki flor miktarından dolayı dişlerin renklenmesine yol açar. Bu durumda dişlerin rengin bozulmasına ve beyazlığının yok olmasına neden olur. Beyaz ve parlak dişlere kavuşmanın yolu oldukça basit! İşte beyaz ve parlak dişlere kavuşacağınız mükemmel formül…

Diş Beyazlatma Formülü

Malzemeler;

Yarım çay kaşığı toz zerdeçal

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığının ucuyla karbonat

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı diş macunu

Hazırlanışı ve Uygulanışı;

Bütün malzemeleri güzelce karıştırın ve diş fırçanıza bir miktar alın. 2 dakika boyunca dişlerinizi bu formülle fırçalayın. Haftada 1 kere bu formülü uygulayın. Sonuca bayılacaksınız. Sağlıklı, parlak ve beyaz dişleriniz olmasını istiyorsanız dişlerinize iyi bakarak bu formülü uygulamalısınız.