Bu kuruyemişten lazer etkili ağda yapılıyor! İstenmeyen tüyleri yok etmede bir numaralı tarif

Son dönemde istenmeyen tüylerden kurtaran tarifler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medyada nohutla yapılan bir kür merak konusu oldu.

NOHUT KÜRÜ İLE İSTENMEYEN TÜYLERİNİZDEN KURTULABİLİRSİNİZ

Aksam.com.tr sitesinde yer alan habere göre; Tüy dökücü karışımlar arasında yerini alan nohutlu ağda tarifi merak ediliyor. Bu karışım krem formuna getirilmeli. Cilt yüzeyinde 20 dakika bekletilmeli. Peki tüy dökücü krem nasıl yapılır?

Evde bilinen malzemelerden kolayca hazırlayabileceğimiz bu tarif ile, istediğiniz sonucu elde etmek hiç de zor değil. Doğal yollarla hazırlanan karışımlar sayesinde hem sağlıklı hem de etkili bir şekilde tüylerinize veda edebilirsiniz.

Nohutla istenmeyen tüylerden kurtulmanız mümkün. Nohut en sevilen besinlerden biridir. Çokta büyük faydaları vardır. Ancak nohutu güzellik yöntemlerinde kullanmakta mümkündür.

Nohut limon ile karıştırıldığı zaman eşsiz bir tüy dökücü olabiliyor. Özellikle yüzdeki ufak tüyler için birebir olan nohut unu ve limon karışımı, aynı zamanda yüzdeki ölü deri hücrelerini de azaltarak, cildinize canlılık kazandırıyor.

NOHUT İLE İSTENMEYEN TÜYLERE VEDA EDİN

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için nohut kürü malzemelerimiz şöyle; 5 çorba kaşığı nohut unu, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı doğal yoğurt. Tüm malzemeleri bir kasede yoğun kıvama gelene kadar karıştırın.

Krem haline gelen formülümüzü yüzünüze uygulayın ve 20 dakika kadar bekletin.

Formül yüzünüzde kuruduğunda havlu ile silin. Uygulamayı haftada iki kez yapabilirsiniz.

NOHUT KÜRÜNÜ UYGULARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKİYOR

Nohut kürünü cildinize uygularken dikkat etmelisiniz. Herhangi bir yan etki görmeniz durumunda uygulamayı tekrar etmeyin. Cildinde hassasiyet olanlar için bu uygulama önerilmez. Doktorunuza danışmadan kullanmamalısınız. Sosyal medyada son dönemde popüler olan nohut kürü ağdası herhangi bir zarara neden olmasa da dikkatli kullanmanızda fayda bulunmaktadır.

Derleme: Ulusal.com.tr - Kaynak: Aksam.com.tr