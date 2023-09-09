Burundaki  sivilceler ve gözenekler neden oluşur? Burundaki gözenekler ve sivilceler nasıl geçer?

Cilt yüzeyinde beliren genişlemiş gözenekler, hem cildin sağlığını hem de estetik görünümünü olumsuz etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ciltteki yağ üretimi normalden fazla olduğunda, gözenekler zamanla büyümeye başlar. Bu genişleyen gözenekler, genellikle burun üzeri ve yüzün orta bölgesinde yoğunlaşır.

BURUNDAKİ SİVİLCELER VE GÖZENEKLER NEDEN OLUŞUR? BURUNDAKİ GÖZENEKLER VE SİVİLCELER NASIL GEÇER?

Burun, ciltteki birçok yağ üreten salgı bezlerine ev sahipliği yapar. Bu durum, cilt gözeneklerinin tıkanmasına, bakterilerin birikmesine ve cilt lekelerinin oluşmasına neden olabilir. Bu akneler genellikle beyaz lekeler, kızarıklık, tahriş ve hafif şişliklerle karakterizedir. Bu durumda, sivilceleri sıkmaktan kaçınılmalıdır. Akne tedavisinde, yağ ve akneye yol açan bakterilerin kontrol altına alınması, sivilcelerin temizlenmesine ve tekrar oluşmasının önlenmesine yardımcı olabilir. Benzoil peroksit ve salisilik asit gibi kimyasal bileşenler, akne tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

Burun Üzerindeki Gözeneklerin Bakımı

Düzenli Temizlik: Yüzünüzü düzenli olarak temizlemek, fazla yağ ve kalıntılardan arındırarak gözeneklerin temiz kalmasına yardımcı olur.

Peeling: Peeling ürünlerini kullanmak, ölü cilt hücrelerini uzaklaştırarak gözeneklerin tıkanmasını önleyebilir.

Nemlendirme: Cildin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmak gözeneklerin büyümesini engelleyebilir.

Makyaj Alışkanlıkları: Ağır makyaj ürünlerinden kaçınmak ve her gün makyajı temizlemek gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olabilir.

Kimyasal Peeling: Dermatologlar tarafından uygulanan kimyasal peeling, gözeneklerin temizlenmesine ve görünürlüğünün azaltılmasına yardımcı olabilir.

Endişe veren veya uzun süre geçmeyen durumlarda bir dermatologa başvurmak her zaman en iyisi olacaktır.