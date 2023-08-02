Çiğnedikçe 5 yaş küçülten sakız! İşte botoks etkisi gösteren maske

Sakız ağacından elde edilen damla sakızının gençleştirdiğine dair ortaya çıkan bilgileri derledik. Ağacın içinden sıvı bir madde olarak çıkan damla sakızı içeriğinde yüksek oranda mikrop öldürücü mineral barındırır. Damla sakızının bu büyük özelliği mide ve ağız için sağlığına yüksek oranda fayda sağlar. Ancak aynı zamanda genç kalmanız içinde muazzam bir besindir.

Ağaçtan toplanan bu reçine kırışıklıktan göz altı torbalarına kadar cildi genç gösterir. Damla sakızından yapılan maske sayesinde en az 5 yaş genç görüneceksiniz.

İŞTE ÇİĞNEDİKÇE 5 YAŞ KÜÇÜLTEN DAMLA SAKIZI MASKESİ

Damla sakızı sert bir yapıda olan besin olduğundan havada dövülerek toz haline getirilmeli. Damla sakızı cilt yüzeyindeki enfeksiyonu azaltarak sivilceleri anında kurutur. Sivilce ilaçlarına gerek kalmadan doğal yollarla güzelleşmenizi sağlar.

Havanda damla sakızlarını toz haline getirdikten sonra 2 yemek kaşığı damla sakızı tozunu 6 yemek kaşığı ev yoğurduyla beraber karıştırın. İçine 5 damla ısırgan otu yağı koyun.

Karışımı 5 dakika sonra banyodan çıkmış temizlenmiş cilde uygulayın. 30 dakika bekledikten sonra kuruyan maskeyi ılık suyla yüzünüzden çıkardıktan sonra bir ped pamuğunun ucuna çay ağacı yağı döküp cildinize sürün.

Karışım derin kırışıklıklardan eşitsiz cilt tonuna kadar fayda sağlar. Göz altı morluklarını anında bitirir. Botoks etkisi sağlayarak cildin daha diri ve pürüzsüz gösterilmesini sağlar. Gözeneklerdeki yağı kurutarak gözenekleri küçültür.