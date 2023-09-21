Cildi nemlendiren yenileyen gençleştiren mucize! Avokado maskesi nasıl yapılır? Avokado maskesi faydaları nelerdir?

Gençleşen Cilt İçin Avokado Maskesi Nasıl Yapılır?

Olgunlaşmış bir avokadoyu ezin ve içine 1 çorba kaşığı bal ekleyin.

Elde ettiğiniz karışımı temiz cildinize sürün.

Cildinizde 20-25 dakika bekletin.

Ilık su ile durulayın ve ardından nemlendirici uygulayın.

Bu maskeyi haftada 1 ya da 2 kez düzenli olarak yapın.