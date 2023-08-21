Dondurulmuş üzümle yaşlılık hücrelerini de durdurun! Kırışıkları sıfırlayan besin

Yaşlılığı önlemek için yıllardır yapılan önerilere bir yenisi hatta en etkilisi eklendi. Yaşlılık hücrelerini donduran dondurulmuş üzümler sayesinde genç görünümü iki katına çıkarın. Dondurulmuş üzüm genellikle aromatik tat vermesi için içeceklerde kullanılır. Ancak keşfedilen araştırmada dondurulmuş üzümlerin cilt yenileyici etkisi ispatlanmış.

PEKİ DONDURULMUŞ ÜZÜMLERİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek oranda antioksidan içeren üzümler dondurulmuş halde yüze masaj yapılarak uygulandığında cilt altındaki damarların yumuşamasını sağlar. Böylece damarlardaki kan dolaşımı artar ve her hangi bir gözenek kırışıklık oluşmaz.

Bunun yanı sıra yine yüze masaj yaparak uygulandığında olan enfeksiyonlu sivilceleri azaltır. Cildin dokusunu yeniler. Özellikle geçmeyen skalaları onarır. Daha düz ve kusursuz görünüm sağlar.

Çukurlaşmış sivilcelerdeki iltihapları onararak deri altı enfeksiyonu önler. Kırışık oluşumunu en aza indirir. Düzenli yapıldığında sıfırlayarak parlak bir görünüm sağlar.

Özellikle tüm cilt tiplerindeki sebum dengesini sağlayarak nem etkisi verir. Dondurulmuş üzümler cilde sürüldükçe cilt yüzeyinde oluşan dengesiz lekeleri bile gidermede oldukça etkilidir.

Dondurulmuş üzümler, genç görünümü artırmanın yanı sıra sarkma ve cilt katmanın da yaşlılığa bağlı gelişen oluşumları da azaltır.

En faydalısı ise siyah üzümdür. Siyah üzüm diğer üzümlere oranla içeriğinde daha yüksek oranda antioksidan barındırır.