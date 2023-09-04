Evde doğal kil maskesi nasıl yapılır? En iyi ve etkili kil maskeleri hangileri? Evde kil maskesi yapımı ve kil maskesi markası tavsiyeleri

Güzellik ve cilt bakımının vazgeçilmez bir parçası olan kil maskeleri, yüzyıllardır kadınlar arasında sırlarını paylaşan bir güzellik rutini olmuştur. Kil maskeleri, sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarına karşı savaşta mükemmel bir yardımcıdır. Ayrıca, cildin nem dengesini düzenlemeye ve gençleşmeye yardımcı olabilir. Kil maskesini evde yapma yöntemini de ihtiyacınıza uygun kil maskesi ürünlerini de sizler için derledik!

EVDE DOĞAL KİL MASKESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Kil: Cildinizin ihtiyaçlarına uygun kil türünü seçebilirsiniz. Örneğin, yağlı ciltler için bentonit veya kaolin kili, hassas ciltler için pembe kil veya yeşil kil tercih edilebilir.

Sıvı: Kil ile bir hamur oluşturmak için su, gül suyu, elma sirkesi veya aloe vera jeli gibi bir sıvı kullanabilirsiniz. Cildinize özel ihtiyaçlarına göre sıvıyı seçebilirsiniz.

İsteğe Bağlı Malzemeler: Kil maskenize eklemek istediğiniz ihtiyaca yönelik farklı malzemeler de olabilir. Örneğin, bal cildi nemlendirebilir, yulaf ezmesi ölü derileri nazikçe temizleyebilir veya lavanta yağı rahatlatıcı bir etki sağlayabilir.

Yapılışı:

Bir kaseye seçtiğiniz kil miktarını ekleyin. Kil miktarını cildinizin ihtiyacına ve yüzünüzün boyutuna göre ayarlayabilirsiniz.

Kilin üzerine sıvıyı ekleyin ve bir spatula veya tahta kaşık kullanarak karışımı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. Karışımın kıvamını ayarlamak için gerektiğinde daha fazla sıvı veya kil ekleyebilirsiniz.

İsteğe bağlı malzemeleri ekleyin ve tekrar karıştırın.

Yüzünüzü önceden temizleyin ve göz çevresi hariç yüze eşit bir şekilde maskeyi uygulayın.

Maskeyi cildinizde 10 ila 20 dakika arasında bekletin veya kil kuruyana kadar bekleyin.

Maskeyi ılık suyla nazikçe yıkayın ve cildinizi nemlendirici ile koruyun.

Bu ev yapımı kil maskesi, cildinizi temizlemeye, gözenekleri sıkılaştırmaya ve cildin daha taze ve parlak görünmesini sağlamaya yardımcı olacaktır. Ancak, cildiniz hassas veya alerjikse, yeni bir malzemeyi kullanmadan önce küçük bir cilt yamasında test yapmanız önemlidir. Ve unutmayın, kil maskelerini aşırı sıklıkta kullanmak cildinize zarar verebilir, genellikle haftada bir veya ihtiyaca göre kullanmak daha uygundur.

EN İYİ VE ETKİLİ KİL MASKELERİ HANGİLERİ?

L’Oreal Paris – Saf Kil Arındırıcı Maske: Bu kil maskesi içeriğindeki okaliptus özü ile cildinizi kurutmadan kir ve yağdan arındırarak derinlemesine temizlik sağlar.

Missha – SOS AC Correct Kil Maskesi: Hassas ciltler için özel olarak üretilmiş olan bu kil maskesi cildi tahriş etmeden derinlemesine temizler ve gözenekleri küçültmeye yardımcı olur.

Sinoz – Arındırıcı Kil Maskesi: Bentonit ve kaolin içeren bu kil maskesi cildinizdeki kirleri temizleyerek sivilce ve siyah noktaları yok eder.

Dermokil – Soyulabilir Havyarlı Kil Maskesi: Havyar içeren bu kil maskesi cildinizi dengeleyerek yağlılık kontrolü sağlar ve yüz çizgilerinin oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

Clinique – Kömür Bazlı Kil Maskesi: Cildinizdeki yağı ve kalıntıları derinlemesine temizleyen bu kil maskesi ayrıca peeling etkisi yaratarak cildinizdeki ölü derilerin yok olmasını sağlayabilir.

Farmasi – Çay Ağacı Kil Maskesi: Çay ağacı yağı içeren bu kil maskesi sivilceleri kuruturken cildinizi temizler ve pürüzlerin azalmasına yardımcı olabilir.

Aztec Secret – Indian Healing Kil Maskesi: Bu kil maskesi cildinizi temizler, siyah noktaları giderir, gözenekleri sıkılaştırır ve kaz ayakları gibi kırışıklıkları önlemeye yardımcı olabilir.

Good & Health – Ozonlu Kil Maskesi: Bentonit ve kaolin içeren bu kil maskesi cildinizi derinlemesine temizler, sivilce ve siyah noktaların giderilmesine yardımcı olur.

Avon – Planet Spa Kil Maskesi: Argan yağı içeren bu kil maskesi cildinizi nemlendirirken yağ ve kirden arındırabilir.

Bade Natural – Leke Karşıtı Kil Maskesi: Kuşburnu özü içeren bu kil maskesi lekelerin giderilmesine yardımcı olabilir.

Zenix – Argan Yağı Özlü Kil Maskesi: Argan yağı içeren bu kil maskesi cildinizi beslerken siyah noktaları, kiri ve yağı temizleyebilir.

Claderm – Sıkılaştırma Etkili Kil Maskesi: Cildinizi sıkılaştırmayı hedefleyen bu kil maskesi sebum dengesini düzenleyerek sivilce, akne ve siyah noktaların giderilmesine ve tekrar oluşmamasını sağlayabilir.

Kiehl’s Rare Earth Gözenekleri Derinlemesine Arındıran Kil Maskesi: Gözenekleri temizlerken cildi mat gözükmesine yol açan ölü derileri ve kiri temizleyebilir.

Nivea 3’ü 1 Arada Beyaz Kil Maskesi: Beyaz kil içeren bu kil maskesi antienflamatuar özelliği sayesinde akneli ciltleri rahatlatır ve temizler.

L’Oreal Paris Saf Kil Hassas Detoks Maskesi: Hassas ve alerjik ciltler için uygun olan bu pembe kil maskesi hipoalerjeniktir ve içeriğinde 3 farklı kil ve ebegümeci özü bulunur.

The Body Shop Himalaya Kömürü Kil Maskesi: Toksinlerden arındırmaya yardımcı olan bu kil maskesi cildinizi derinlemesine temizleyebilir ve parlamayı azaltabilir.

Hangi kil maskesinin size en iyi sonucu vereceğini belirlemek için cilt tipinizi ve cilt sorunlarınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir. Cilt tipinize uygun bir kil maskesi seçerek düzenli kullanım ile cildinizdeki farkı gözlemleyebilirsiniz.