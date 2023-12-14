Geçmek Bilmeyen Sivilcelere Bu Yöntemle Dur Deyin! Bir Bardak Suya 21 Tane Atın ve Etkiyi Görün!

Sivilce problemi zaman zaman yaş fark etmeksizin her bireyin yaşadığı bir rahatsızlıktır. Sivilce ve akne problemi kişiyi hem psikolojik olarak hem de görünüş olarak oldukça olumsuz yönde etkilemektedir. Gerek ergenlik çağında gerekse her yaşta görülebilen sivilce problemleri hepimizin korkulu rüyasıdır. Peki, sivilcelerden kurtulmanın yolu nedir? Sivilcelerinizden kolayca kurtulabileceğiniz yöntemi sizin için araştırdık. İşte sivilcelerden kurtulmanın kolay yolu…

Geleneksel Tıbbın Mucizesi

Sivilce oluşumuna etki eden birçok sebep bulunmaktadır. Beslenme, çevresel faktörler ve genetik aktarımlar sivilce oluşumuna sebep olan nedenler arasındadır. Sivilce oluşumunun altında yatan en önemli faktör ise karaciğer sağlığından geçmektedir. Karaciğerinizi ne kadar sağlıklı tutarsanız cilt sağlığınız da o kadar iyi olacaktır. Sivilcelerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Sivilce tedavileri ise birbirinden farklılık gösterebilir. Cilt bakımına özen göstermeniz de sivilce oluşumunu engelleyecek faktörler arasındadır. Bunun için öncelikle cildinizin tipini öğrenmeli ve iyi bir bakım için neler yapmanız gerektiğini araştırmalısınız. Bunun dışında dermatologlar tarafından çeşitli ilaç tedavilerine de başlayanlar bulunmaktadır. Fakat bizim önereceğimiz formül ne bir ilaç tedavisinden ne de bir bakım rutininden geçmektedir. Bu yöntem geleneksel Çin tıbbında kullanılan kadim bir metod. İşte sivilcelerinizden kurtulmanızın geleneksel yöntemi…

Bu yöntem antik Çin’de Budist rahipler tarafından yüz yıllarca bedenleri arındırmak ve sağlıklarını korumak amacıyla kullanılmıştır. Metod aslında oldukça kolay! Gelin birlikte bu metoda bakalım.

Geçmek Bilmeyen Sivilcelere Son!

Geceden 1 bardak suya 21 tane kuru üzüm koyun. Koyduğunuz kuru üzümün suyunu sabahları için. Ayda 4 kere olacak şekilde bu formülü tekrarlayın. Böylece karaciğer toksinlerden arınacaktır. Kuru üzüm, lif ve antioksidan açısından oldukça zengindir. Bu formülü düzenli olarak uyguladığınız taktirde zaman içerisinde cildin canlanıp yenilendiğini ve sivilcelerden arındığını göreceksiniz. Diğer yandan kuru üzüm formülü; içeriğindeki polifenoller sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.