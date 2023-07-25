Güneş kremi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? En iyi 5 güneş kremi markası

Güneş ışınları bu aylarda cildimizi çok etkiliyor. Yaz aylarında değil kış aylarında da güneş ışınlarından korumamız gerekiyor. Cilt tipimize göre güneş kremi kullanmak bu noktada oldukça önemlidir. UVA ışınları ozon tabakasını direkt aşarak dünyaya ulaşan güneş ışınlarıdır. UVA ışınları derinin alt tabakasına kadar ulaşabilen ışınlardır, uzun vadede ciltte yaşlanma ve kırışıklık artışına sebep olurlar. UVB ışınları ise kısmi bir şekilde ozon tabakasını aşan ve bronzlaşmayı sağlayan güneş ışınlarıdır.

GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Bilinmeli ki hem UVA ışınları hem UVB ışınları ciltte kansere yol açacak reaksiyonları tetiklemektedir. Bu yüzden seçeceğimiz güneş kreminin cilt tipimize uygun olup olmadığını araştırmadan önce geniş bir koruma spektrumuna sahip olduğundan emin olmalıyız.

Güneş kremleri üzerinde gördüğümüz SPF ( sun protection factor ), yalnızca bronzlaşmayı sağlayan UVB ışınları için koruyuculuk sağlar. SPF 50 ibareli güneş kremlerinin SPF 30 ibareli güneş kremlerine göre koruyuculuğu çok da farklı değildir. SPF 50 ibareli kremler UVB ışınlarının %98'ini önlerken, SPF 30 ibareli güneş kremleri UVB ışınlarının %97' sini önlemektedir.

Bu durumda güneş kremimizi seçerken yalnızca SPF değerine değil 'broad spectrum ' dediğimiz, farklı dalga boylarındaki ışınlardan koruyup korumadığına da bakmalıyız. Bu seçim sizi hem UVA ışınlarından hem UVB ışınlarının koruyacaktır.

EN İYİ GÜNEŞ KREMİ MARKALARI

UVA ve UVB ışınlarına karşı en iyi koruma Bioxcin Sun Care yağlı ciltler için bire bir uygundur. Fiyatı: 324,57 TL Suya, kuma ve tere dayanıklı La Roche-Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi, yüksek korumaya sahiptir. Fiyatı: 280,03 TL

Lekeli ciltler için en faydalı güneş kremidir. Fiyatı: 454 TL