Güzel bakışların sırrı o yağda! Tek damlası 10 yaş gençleştiriyor

Vücuttaki ilk kırışmalar yüzde yüzdeki ilk kırışma ise göz çevresinde meydana gelir. Diğer hücrelere oranla daha hassas olan göz çevresinde meydana gelen bu kırışma göz bakışlarını bile bozar. Bu durumu yaşamak istemeyenlere ise uzmanlar en doğal yağı önerir. O da üzüm çekirdeği yağıdır. Üzüm çekirdeği yağı yüksek oranda antioksidan içerdiğinden geç gösterme garantisi veriyor. Gençleştiren ve kırışıklıkları yok eden üzüm çekirdeği yağını sizler için araştırdık.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Bir damla üzüm çekirdeği yağı derin tüm kırışıklıkları yok eder.

Saçlara sürüldüğünde saçların elastik yapısını güçlendirerek dökülme ve yıpranmayı önler.

Güçlü bir antioksidan ve antibiyotik özelliği olan üzüm çekirdeği cilt yüzeyindeki tüm iltihabı temizler.

Göz çevresine düzenli süründüğünde hem kırışmayı engeller hem de daha gergin bir görünüm sağlar. Bu da bakışlarınızı oldukça etkiler.

Üzüm çekirdeği yağı E vitamini bakımından zengin olduğundan cildin nem oranını dengeler. Sebum sayesinde yağlanma ya da kuruma riskini sıfıra indirir.

Masaj yapılarak yüze ya da vücuda sürüldüğünde kılcal damarlar kadar hareket edilmesini sağlar. Bu sayede damarları rahatlatarak kan akışını destekler.