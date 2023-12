Güzelliğiniz Sırrı Herkes Tarafından Merak Edilecek! Cildi Güzelleştiriyor ve Gençleştiriyor!

Dışarıdan krem almaya son! Evde kendi kreminizi yaparak çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kremlere yüklü miktarda paralar yatırmayı bırakın! Çünkü kendi kreminizi kendiniz çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sektörde birçok krem çeşidi bulunmakta ve oldukça yüksek fiyatlara satılmaktadır. Artık kremlere dünyanın parasını vermeyeceksiniz! Evde kolayca kendi kreminizi yapmaya hazır mısınız? İşte evde kolayca at kestanesi hazırlamanın formülü…

Evde At Kestanesi Kremi Yapın!

Piyasada birçok markanın birçok çeşit kremi bulunmaktadır. İçerisinde ağır kimyasallar ve çeşitli zararlı maddeler bulunan kremleri kullanmaktan vazgeçin! Çünkü evde kendi kreminizi kendiniz çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. At kestanesinden elde edeceğiniz kremle hem dışarıdan krem almayı bırakın hem de doğal yöntemlerle cildinizi koruyun! Bu krem hem cebinize hem de cildinize çok iyi gelecek!

At kestanesi başlı başına oldukça etkili bir üründür. Çoğu ağrı kreminin içerisinde de bulunan at kestanesinin faydaları saymakla bitmez. Kısacası at kestanesinin faydalarından bahsedecek olursak;

At kestanesi, kan dolaşımını düzenler. Kılcal damarların işlevselliğini artırır.

Cilt lekelerinin giderilmesinde oldukça etkilidir.

Basur şikayetlerini ortadan kaldırır.

Sivilce ve ter bezleri nedeniyle açılan gözenekleri kapatır.

Eklem ve kemiklerde oluşan romatizmal ağrıları azaltır.

Şah damarı, ayak tabanı ve alına sürüldüğünde kan dolaşımını düzenler.

Damarları koruyarak çatlak ve varislere karşı bir koruyucu görevi görür.

Damarları koruduğu için selülit oluşumunu da önlemektedir.

Göz altı morluğu ve torbalarına oldukça iyi gelir.

Vücudun her bölgesinde oluşan ağrı ve kasılmalar için oldukça faydalıdır.

Bel, boyun fıtığı ile kıkırdak hasarı ve dizlerdeki ağrılar için etkilidir.

At kestanesi kremiyle yapılan masaj kronikleşen yorgunluk ve stresi önler.

At Kestanesi Kremi Nasıl Yapılır?

100 ml. Krem İçin

Malzemeler;

6 tane at kestanesi

100 ml. Zeytinyağı

15 gram balmumu

İsteğe bağlı olarak;

15 damla ardıç yağı

15 damla lavanta yağı

Hazırlanışı;

At kestanelerinin kabuklarını soyun ve küçük parçalar halinde doğrayarak havanda ezin.

Sızma zeytinyağını ve ezdiğiniz at kestanelerini başka bir kavanoza koyun.

Bir tencerenin içerisine ya da bir kabın içerisine su koyun ve kısık ateşte kaynatın. Kaynayan su dolu kabın içerisine kavanozu oturdun. Kavanozun içerisini ara ara karıştırın ve 1 saat boyunca bu işlemi tekrar edin.

Ocağı kapatın ve 15 dakika daha kavanozun içerisini karıştırmaya devam ederek dinlendirin.

Krem yapacağınız kavanoza balmumuyla birlikte yağı süzüp doldurun. Ardından balmumunu eritmek için tekrar ocağa alın.

Balmumu eriyince içerisine ardıç ve lavanta yağı ekleyip son kez karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı ağzı açık bir şekilde soğumaya bırakın. Karışım donduğunda kullanıma hazır olacaktır.

Deneyecek olanlara şifa olsun.

Elde ettiğiniz at kestanesi kremini dilerseniz cilt bakımlarında, dilerseniz ağrıyan bölgelerinize günde 2 defa olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Bu krem hem cildinizin güzelleşmesine ve gençleşmesine hem de sivilce oluşumuna ve lekelerine birebir fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda vücudunuzun ağrıyan bölgesine de oldukça fayda sağlar. Kremi dilediğiniz gibi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.