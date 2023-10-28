Hacim Almayan Saçlara Son! Bu Yağ Sayesinde Saçlarınız 10 Kat Daha Güçlü!
Saçlarınıza hacim vermekte zorlanıyor musunuz? Ne yapsam saçlarım şekillenmiyor ve çok güçsüz duruyor diyorsanız, bu saç bakım yağını kesinlikle denemelisiniz! Evde kendi saç bakım yağınızı yapın! Evde saç bakım yağı nasıl yapılır? Tüm detaylar yazımızda!
Hepimiz saçlarımızın çok güzel ve güçlü görünmesini isteriz. Saç bakımı, kişisel bakımın en önemli unsurlarından biridir. Saçlarınızın sağlıklı ve güçlü gözükmesi sizin için oldukça önemli. Bu noktada doğru saç bakımı yapılırsa saçlar hem sağlıklı hem de güçlü gözükür. Saç bakımına gerekli önemin verilmemesi ise saçları yıpratır ve güçsüzleştirir. Bakımsız saçların hacimli ve dolgun olması ise imkânsız hale gelir.
Doğal Yolları Saçlarınızı Güçlendirin
Zaman zaman kullandığınız kimyasal ürünler, maşalar, düzleştiriciler ve fön makinaları saçlarınızın yıpranmasına neden olur. Saçlarınızın hacimli olması için bin bir çeşit ürün kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Aksine bu ürünler saçlarınızın daha çok yıpranmasına sebebiyet verebilir.
Doğal yollarla saçlarınıza hacim ve güç vermenin yolu oldukça basit. Saça uygulanan doğal yöntemler, her zaman daha etkili ve daha sağlıklı bir görünüm kazandırır. Sizde kendi saç bakım yağınızı kendiniz yapabilirsiniz. Evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz ve çok kolay bir şekilde uygulayabileceğiniz doğal saç bakım yağı tarifinin tüm detayları yazımızda.
Saçlarınıza 10 Kat Hacim Verecek Saç Bakım Yağı
Malzemeler;
- 2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı
- 2 tatlı kaşığı jojoba yağı
- 2 tatlı kaşığı biberiye yağı
- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı (saçlarınızın uzunluğuna göre daha az ya da fazla koyabilirsiniz)
Hazırlanışı;
- Tüm yağları güzelce karıştırın.
- Karışımı önce saç diplerinize iyice yedirin. Saç diplerine çok dikkatli ve özenli bir şekilde sürün çünkü dip kısımları oldukça önemli.
- Daha sonra saçlarınızın uçlarına da iyice sürün.
- Saçlarınızı bu şekilde 2 saat kadar bekletin. Beklettiğiniz saçlarınızı güzelce yıkayın. Yağların saçlarınızdan tamamen arınması için 2 kere saçınızı şampuanlayabilirsiniz.