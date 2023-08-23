Hametan krem ne işe yarar? Hametan krem kullanımı ve 2023 fiyatı

Hametan krem, cilt problemlerine çözüm arayanların tercih ettiği bir ürün. Yanık izleri, sivilce izleri, lekeler ve daha birçok sorunu tedavi etmede kullanılır. 30 ve 50 gram olmak üzere iki farklı boyutta satılan bu krem, içeriğinde Hamamelis virginiana maddesini barındırır. Ciltte iltihapları giderici etkisiyle tanınan Hametan, yanıklardan sivilcelere kadar çeşitli cilt problemlerine çözüm sunar.

HAMETAN KREM NE İŞE YARAR? HAMETAN KREM KULLANIMI

Hametan krem hem krem hem de pomad şeklinde bulunur. Eğer cilt bakımı amacıyla kullanılacaksa, her ikisi de tercih edilebilir. Dermatologlar tarafından da önerilen bu krem, yıllardır olumlu sonuçlar elde edilmesiyle bilinir. Ancak medikal kremleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerekir. Hametan krem, özellikle yanık izleri için etkili olsa da cilt lekeleri, sivilce izleri gibi farklı sorunlar için de kullanılabilir.

Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken bir nokta, cilt reaksiyonlarıdır. Sosyal medyada övgüler alsa da, cilt tipine göre farklılık gösterebilir. Özellikle hassas cilde sahip kişiler, uzman önerisi almadan kullanmaktan kaçınmalıdır. Hametan krem, yaz aylarında yaşanan tahrişlerden, sivilce izlerine kadar pek çok konuda yardımcı olabilir. Ayrıca yatak yaraları, açık yaralar, ameliyat yaraları gibi durumları da tedavi edebilir. Hem krem hem de pomad şekliyle bulunan Hametan, cilt problemlerine doğrudan etki eder.

Kullanımı konusunda önemli olan, öncelikle bir uzmana danışmaktır. Cilt temizliği sağlandıktan sonra krem uygulaması yapılmalıdır. Az miktarda alınan krem, cilde ovalayarak uygulanır. Cilt emdiğinde uygulama sona erer, kapatmaya gerek yoktur.

Hametan krem, diğer cilt kremlerine göre daha az yan etkiye sahiptir. Ancak cilt hassasiyeti yüksek olan kişilerde veya alerjik reaksiyon gösterebilecek kişilerde yan etkiler görülebilir. Bu etkiler arasında deri döküntüleri, şişme gibi belirtiler yer alır. Herhangi bir yan etki fark edildiğinde, mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Hametan krem, uygun fiyatıyla da dikkat çeker. 2023 yılında 30 gramı 39,56 TL olarak satışa sunulmaktadır.